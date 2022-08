Carly Rae Jepsen revela fecha de nuevo disco, ‘The Loneliest Time’

Carly Rae Jepsen acaba de anunciar la salida de un nuevo álbum, llamado ‘The Loneliest Time’, que saldrá el próximo 21 de octubre. Este nuevo disco sería el quinto LP de la artista canadiense y la continuación de su disco de 2019, ‘Dedicated’, y de su posterior ‘Dedicated Side B’. Este anuncio fue precedido por el single ‘Western Wind’, lanzado el pasado mayo.

Jepsen ha hecho el anuncio en redes sociales acompañado de un pequeño texto que podría indicar alguno de los temas principales de ‘The Loneliest Time’: «Me fascina mucho la soledad. Puede ser realmente preciosa cuando le das la vuelta y la miras. Exactamente como el amor, puede causar algunas reacciones humanas extremas».

No hay ninguna tracklist disponible de momento, pero todo parece indicar que el próximo single del LP se llamaría ‘Beach House’, ya que es la única otra canción que aparece en el pre-save del disco en Apple Music. Además, sabiendo esto, Jepsen publicó un tweet a finales de enero en el que se leía un mensaje que podría ser parte de la letra de la supuesta ‘Beach House’: «Tengo una casa en la playa en Malibú y seguramente voy a herir tus sentimientos».

I’ve got a beach house in Malibu and I’m probably going to hurt your feelings. ☀️✌🏻 pic.twitter.com/U3NyesIM6u

— Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) January 26, 2022