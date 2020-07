Carly Rae Jepsen / Dedicated Side B

No quisiera estar en el pellejo de Carly Rae Jepsen, su mánager o su discográfica. La cantante acostumbra a escribir decenas de canciones para sus álbumes y en el caso de ‘Dedicated‘ el año pasado fueron nada menos que 200. 15 pasaron la criba y 12 son las que se han seleccionado para el álbum de «caras B» que ha salido exactamente un año después. Lo más habitual que se suele encontrar en los discos de descartes es temas que no estaban bien rematados, que suenan inacabados en forma o en fondo (un estribillo forzado, un middle-eight que brilla por su ausencia) o simplemente tan diferentes en sonido que no pegaban en el disco original. No es el caso de ‘Dedicated Side B’. El nivel de todas ellas resulta similar. El estilo, también. Sus canciones están aquí como podrían estar allá.

Y es un cumplido. Si este fuera un disco más de Carly Rae Jepsen, hay quien podría argüir que falta un single al nivel de ‘I Really Like You’… pero a su vez podemos celebrar que ninguna pista se decante por intentar triunfar por el camino de lo irritante como sucedía en ‘Party for One’, que por algo se dejaba para el final de la secuencia del álbum original. De acuerdo en que ‘Dedicated Side B’ no tiene esa canción que pueda ser un hit «breakthrough» y conquiste a nuevos seguidores -estaría bueno-. A cambio, está plagado de temas que serían cuartos, quintos y sextos sencillos de éxito en manos de Taylor Swift, a lo ‘Delicate’. Podría ser el caso de ‘This Love Isn’t Crazy’, ‘Felt This Way’ y su canción gemela en rima a continuación ‘Stay Away’ o ‘Comeback’, que tiene un puntito Robyn y un puntito R&B.

Sin salirse demasiado de su estilo de revival ochentero por la vía de la máxima vigencia, un poco como si Hot Chip estuviera produciendo sin descanso a una sucesión de «one hit wonders» de aquella década tipo Spagna, hay un par de temas que sorprenden. ‘This Is What They Say’, que cuenta con la co-autoría de Dev Haynes, tiene un punto funk y otro electro de lo más simpático; mientras ‘Summer Love’ añade el viaje psicodélico de unos Tame Impala («cuando me acaricias, quiero volar», dice su texto) o también de unos Ladytron. En la línea, ‘Let’s Sort the Whole Thing Out’ tipo ese punto indie pop que puede recordar a gente tipo Two Door Cinema Club o Cayucas, y ‘Now I Don’t Hate California After All’ cierra el álbum con un punto onírico mitad cuento de hadas, mitad «estoy en la playa tumbada con Kali Uchis». Si un disco de descartes tan notable como este no confirma que lo de Carly Rae Jepsen es grande, ¿qué lo hará?

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘This Love Isn’t Crazy’, ‘This Is What They Say’, ‘Let’s Sort the Whole Thing Out’, ‘Comeback’

Te gustará si te gustan: ‘Dedicated’ y ‘Delicate’

Escúchalo: ‘This Is What They Say’ en Youtube