Lewis ofMan es el proyecto del músico francés Lewis Delhomme, conocido por temas como el tropical ’Siesta Freestyle’ (en castellano con Alicia Te Quiero) y ‘Flash’, así como por las canciones de su disco ‘Sonic Poems’, publicado este mismo año.

Esta semana en Ready for the Weekend os presentábamos un nuevo single llamado ‘Move Me’ en el que se acompaña de nada menos que Carly Rae Jepsen, una de las divas preferidas del pop, al margen de los imperativos de la industria musical, y a la que veíamos triunfar recientemente en Mad Cool.

‘Move Me’, hoy nuestra «Canción del Día», es una colorida y luminosa grabación de neo-soul, inspirada claramente en los años 70, que devuelve a Carly Rae Jepsen a su registro más pop y accesible. Incluso hay un poquito de French Touch. Se trata de una canción desenfadada y despreocupada, que curiosamente narra la historia de un amor que no pudo ser, aunque no sea lo que sugiera la melodía. Parece que Lewis ofMan se alegra tanto de su encuentro, que el simple hecho de que la historia de amor pudiera ser real, le reconforta.

Mientras Carly Rae Jepsen ha contado en nota de prensa que descubrió a Lewis ofMan en plena pandemia y que la motivó mucho a salir adelante en periodo tan difícil, esto es lo que cuenta Lewis ofMan sobre ‘Move Me’: «Mientras vivía en Florencia, hice una fiesta especial en la que alguien me sacudió el corazón. Recuerdo esos ojos azules insanos, pero el destino no se puso de nuestra parte, ambos estábamos atascados en nuestras propias vidas y no pudimos mezclarlas. El día después, escribí ‘Move Me’ lleno de sueños y pasiones, y quería gritárselo al mundo».

Sobre la implicación de Carly, narra: «Hice una sesión con Carly esa misma noche, sintió la canción de manera instantánea, y me mandó grabaciones de su bonita voz e ideas adicionales. Tenía mucho sentido hacer este dueto juntos, porque va sobre un encuentro muy bonito».