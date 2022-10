Chanel habla de ‘TOKE’, Qatar, las influencias de su disco…

Chanel, que acaba de publicar ‘TOKE’, su nuevo single, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que habla sobre varios de los frentes que tiene abiertos en estos momentos: no solo ‘TOKE’ sino también su participación en el Mundial de Qatar (que ha sido criticada por los problemas de derechos sociales que tiene el país), la creación de su nuevo disco o, por supuesto, la presión que ha sentido por parte del público para sacar nueva música después de ‘SloMo’.

No es la primera vez que Chanel defiende su implicación en el Mundial de Qatar con ‘TOKE’, pero en El Mundo se explaya: «A mí nadie me ha hablado de ir a Qatar a cantar, pero si se diera esta situación y decido ir, obviamente, voy a ir con mi mensaje, con mi equipo, donde hay gente del colectivo LGTBI+, con mi videoclip donde hay dos mujeres besándose, y donde sigo siendo yo y hay un plano de mi butty hipnotic (culo hipnótico) haciendo shacking (sacudiendo)… Es decir, esa soy yo como artista ahora mismo. Y para mí es un orgullo y tengo muy claros en mi cabeza mis principios, por eso no he hecho un videoclip adecuado a… Sigo siendo Chanel, artista, que tiene las ideas muy claras y que si llega el caso de tener que ir a Qatar voy a ir con mi mensaje, con mi equipo, voy a ir vestida como yo quiera, y abanderando lo que ya dije en el mes de julio en el Orgullo».

En cuanto a su nueva música, Chanel explica que ‘TOKE’ es «la primera pildorita de lo que se viene», y da una idea de los sonidos con los que está trabajando: «Es muy difícil de explicar porque ahora estamos en pleno proceso creativo donde las cosas son vulnerables, donde las cosas no son muy tangibles, entran, salen, pruebas, ‘desapruebas’… Pero la esencia es mucho latin, urbano, anglo… Esos tres ingredientes son básicos. Mucha coreo y… ¡Buena música!» La cantante cita, entre sus influencias, a Gloria Estefan, Beyoncé y Nathy Peluso, pero aclara que no ha basado el proyecto en nadie más que en sí misma y en sus inspiraciones.

En otra parte de la entrevista, Chanel cuenta que la frase «todo el mundo loco pa’ que esto rebote» de ‘TOKE’ alude a la insistencia del público por que lanzara nuevo material después de Eurovisión. Y señala que «hubo una serie de titulares que no eran verdad con los que te frustras». Se refiere, posiblemente, a las informaciones según las cuales no sacaba single porque no encontraba discográfica. Chanel ha dicho que la demora de su nueva música se ha debido a su perfeccionismo.

‘TOKE’ ha iniciado ya su recorrido comercial. De momento ha entrado en el puesto 90 de Spotify España, pero subirá gracias a la masiva promoción que le espera, lo cual incluye una actuación en la próxima gala de Los40 Awards. Será su debut en directo.