‘Poland’ es una brevísima y adictiva broma de Lil Yachty

“I took the Wock to Poland” canta repetidas veces Lil Yachty en el escaso minuto y medio que dura su nuevo single viral. Los números que está consiguiendo en plataformas digitales son espectaculares, en parte, por supuesto, gracias a TikTok. Al escucharlo, surge una primera pregunta, ¿qué es el Wock y por qué se lo lleva a Polonia?

Con “Wock” Lil Yachty se refiere a Wockhardt, una compañía farmacéutica india que creó un jarabe para la tos que contenía codeína y prometazina. Este es un ingrediente para el “lean”, una bebida rosa hecha de soda y caramelo famosa por crear una gran adicción. Lo de Polonia viene porque cuando estaban en el estudio Yachty vio que sus colegas bebían agua de la marca Poland Spring. Si todo esto suena a sinsentido, es porque lo es. ‘Poland’ es simplemente una broma, pero una magníficamente realizada.

La producción es impecable, donde la voz de Yachty derrocha estilo sobre el nervioso beat de F1LTH. La agresividad característica del rage –un emergente subgénero de hip-hop que destaca por una fuerte presencia de sintetizadores (estilo Playboi Carti o Yeat)- se rebaja con una melodía dulce y ultra-pegadiza. El resultado es tan adictivo como la bebida a la que referencia, y la brevedad de la canción no hace más que reforzar la necesidad de volver a darle al play en cuanto termina.



