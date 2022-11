Black Eyed Peas fusilan otro hit de los 90 en su single con Anitta

Black Eyed Peas, definitivamente de vuelta a sus tiempos de gloria, han anunciado que su nuevo disco verá la luz el próximo 11 de noviembre bajo el título de ‘ELEVATION’. Será la continuación -casi conceptual- de su disco ‘TRANSLATION‘, publicado hace un par de temporadas.

El grupo de will.I.am, apl.de.ap y Taboo ha conseguido recientemente un éxito moderado con ‘DON’T YOU WORRY‘, el single de presentación de ‘ELEVATION’, que cuenta con la participación de Shakira y David Guetta y estos días se mantiene dentro de la lista de singles española, en el puesto 85, después de haber llegado al 13. Hoy supera los 100 millones de streamings en Spotify.

Si ‘DON’T YOU WORRY’ suena a la EDM que practicaban Black Eyed Peas hace una década, los californianos continúan pegados a la pista de baile en el siguiente sencillo de ‘ELEVATION’, en el que aparecen Anitta y El Alfa como artistas invitados.

‘SIMPLY THE BEST’ abrirá la secuencia del disco y fusila -como lo hacían varias pistas de ‘TRANSLATION’- otro hit emblemático de los 90, en este caso, uno tan conocido como ‘Finally’ de CeCe Peniston, cuya melodía canta will.I.am. a modo de interpolación. Menos EDM, ‘SIMPLY THE BEST’ apuesta por un sonido más noventero y latino.

El videoclip de ‘SIMPLY THE BEST’ muestra a Black Eyed Peas, Anitta y El Alfa cantando y bailando la canción frente a varios edificios y lugares turísticos, entre ellos el Teatro-Museo Dalí de Figueres, inconfundible por su surrealista aspecto.

‘ELEVATION’:

1. Simply the Best ft Anitta y El Alfa

2. Muévelo ft Anuel AA

3. Audios

4. Double D’Z ft J. Rey Soul

5. Bailar Contigo ft Daddy Yankee

6. Get Down ft Nicky Jam

7. Dance 4 U

8. Guarantee

9. Filipina Queen ft Bella Poarch

10. Jump

11. In The Air

12. Fire Starter

13. No One Loves Me ft Nicole Scherzinger

14. Don’t You Worry ft Shakira y David Guetta

15. L.O.V.E ft Ozuna