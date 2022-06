Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta vuelven a 2009 con ‘DON’T YOU WORRY’

Tal y como anunciaron en sus redes sociales estos tres gigantes de la música, Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta han lanzado hoy el single ‘DON’T YOU WORRY’, y es un viaje total a 2009. Pero, esto es un arma de doble filo.

Por un lado, el aspecto musical está totalmente desfasado, y hasta un punto, incluso los artistas que conforman la canción están desfasados. Todos han tenido sus éxitos recientes como ‘Te Felicito’, de la colombiana con Rauw Alejandro, o el ‘Heartbreak Anthem’, de Guetta junto con Galantis y Little Mix pero, claramente ya no son lo que eran. Por no hablar de los Black Eyed Peas, con exitazos como ‘RITMO (Bad Boys For Life)’ o ‘GIRL LIKE ME’, también con Shakira, pero igualmente muy distantes de lo que fueron en un momento, y no porque ahora sean un trío. En ‘DON’T YOU WORRY’ incluso utilizan el viejo truco de contar números en medio de la canción, y encima en español. Dos por uno. Solo les ha faltado enumerar capitales del mundo.

Por otro lado, es una canción positiva, fácil de escuchar y que es nostalgia pura para aquellos que hayan crecido con la música de estos artistas en su peak. ‘I Gotta Feeling’ y ‘Titanium’ son las primeras que se me vienen a la cabeza. Es ese tipo de canción. Que sea nostalgia pura significa que a toda esa gente este nuevo tema les va a transportar a tiempos mejores, y se puede acabar convirtiendo en un gran guilty pleasure. Por el momento, no me atrevo a decir si esto será un hit o no. Pero si hubiese salido una década antes, me atrevería a decir que, sin duda, sí.

Por el momento no está disponible, pero se espera el lanzamiento del videoclip de ‘DON’T YOU WORRY’ para las 18 de la tarde, según han anunciado los Black Eyed Peas en sus redes.

