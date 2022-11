Andy Taylor de Duran Duran padece cáncer de próstata metastásico

Andy Taylor, guitarrista original de Duran Duran, y miembro de la banda hasta 1986, ha revelado que padece cáncer de próstata metastásico desde hace cuatro años. Su cáncer se encuentra en etapa 4, por lo que está muy avanzado, pero Taylor explica que «no supone una amenaza inmediata para mi vida», si bien «tampoco hay cura».

En una carta, Taylor añade: «Me estaba yendo bien hasta que hace una semana sufrí una complicación, por lo que he tenido que tomarme un descanso». Por este motivo, Taylor no ha podido acudir a la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame, donde Duran Duran acaban de ser ingresados.

Ha sido en su discurso de agradecimiento cuando Duran Duran y, en concreto, su vocalista Simon Le Bon, ha leído la carta de Taylor para revelar el motivo por el cual el guitarrista se encontraba ausente de la ceremonia, a excepción de sus otro cuatro integrantes.

En la carta, Taylor explica: «Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes. Así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener, y este galardón excepcional».

El músico añade: «A pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto, tanto física como mentalmente, (de acudir a la gala) estaría superando mis límites. Sin embargo, nada de esto debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años».