Fleet Foxes estrenan hoy un tema nuevo llamado ‘A Sky Like I’ve Never Seen’ que forma parte de la banda sonora de ‘Wildcat’. Es un tema completamente original y escrito para la ocasión en el que Robin Pecknold vuelven a demostrar sus dotes para las armonías vocales y los arreglos de cuerdas, en una dramática composición de folk pastoral que es una pequeña joya.

Este nuevo documental, que se estrena el 21 de diciembre, narra la historia de un «un joven soldado británico que, de vuelta de la guerra en Afganistán, lucha contra la depresión y el trastorno de estrés postraumático halla una segunda oportunidad en la selva amazónica cuando conoce a una científica estadounidense, y juntos acogen a un ocelote bebé huérfano».

- Publicidad -

Apropiadamente, ‘A Sky Like I’ve Never Seen’ es una canción llena de referencias naturalistas. En ella, Pecknold se esconde tras un «cráter» y busca «paz en el laberinto de mi vida», pero también ve un «océano» en el horizonte y busca bañar su alma en la luz del sol. Quizás porque ha recibido «pruebas de que acabe» su relación con una persona, y necesita «enjuagarse en el fango» y renovarse.

En Instagram, Pecknold ha explicado que ‘A Sky Like I’ve Never Seen’ está inspirada en los «métodos poco convencionales» que ‘Wildcat’ utiliza para «llegar a algo universalmente conmovedor». Destaca especialmente «todas las colisiones inherentes entre líneas en la película, entre las especies, entre los hemisferios, entre los individuos, entre lo psicológico y lo natural». Pecknold también ha escrito la canción entre varios lugares, en concreto, «en estudios prestados, en tiempos muertos de la gira, en habitaciones de hoteles».

- Publicidad -

‘Shore‘, el último álbum de Fleet Foxes, veía la luz en el otoño de 2020 y contenía composiciones destacadas como ‘Can I Believe You‘ o ‘Wading in High-Waist Water’, que se mantienen entre las más escuchadas del grupo en Spotify.