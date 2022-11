Canción del Día: el tema con el que empezar con JID

Aparte de una colaboración con Imagine Dragons que se acerca a los 1.000 millones de reproducciones, JID ha tenido un considerable éxito con uno de los singles de su álbum ‘The Forever Story’, nuestro Disco de la Semana. Se trata de ‘Surround Sound’, su featuring con 21 Savage.

Sin embargo, puede que este o su otro pequeño éxito ‘Dance Now’ no sean la mejor vía para entrar en el maravilloso mundo de JID si no estás habituado a escuchar hip hop. La primera parte en plan electropop de ‘Lauder Too’, con JID rapeando al ritmo del beat tipo metralleta, es estupenda. Es la secuela de un tema llamado ‘Lauder’, el que cerraba ’The Never Story’, el antecesor de este nuevo álbum, el que salió en 2017.

Pero la que vamos a escoger como Canción del Día es ‘Kody Blu 31’, aprovechando que tiene videoclip propio y que es el tema que cierra el Tiny Desk de JID. Se trata de una canción sobre la muerte, en la que JID anima a una familia a salir adelante a pesar de una pérdida reciente. Es por eso que la letra habla de hacerse mayor o de una pérdida concreta en la familia, pese a alguna reivindicación antirracista («Swastikas and the police, hang a nigga, swangin’ rope»).

‘Kody Blu 31’ es una fantástica grabación de R&B aderezada con alguna sección de cuerdas, aunque lo más llamativo aparte de la repetición de los «swang on», es el sample al principio del tema.

Se trata de una grabación del funeral de una de las abuelas de JID. La otra falleció también en un tiempo muy cercano, hecho ante el cual el rapero quiso captar la emoción de su familia. Podemos oír a su madre diciendo «thank you, Lord». JID ha explicado que estaba llorando en el funeral pero quiso coger su teléfono para captar ese momento porque le pareció muy poderoso, «su padre cantando con todo su corazón». De ahí el carácter familiar del vídeo o del propio Tiny Desk.