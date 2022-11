Hoy se han revelado los nombres de los nominados a los GRAMMYs 2023, los cuales se celebrarán el próximo 5 de febrero en Los Ángeles. Este año, recordamos que las reglas han pasado por modificaciones. Se han añadido cinco categorías nuevas (Compositor del año, no clásico; Mejor actuación de música alternativa; Mejor actuación de música Americana; Mejor banda sonora para videojuego u otro medio interactivo; y Mejor álbum de poesía recitada) y se ha creado un premio que reconocerá la mejor canción escrita por el cambio social. En este galardón, se ha limitado el número de propuestas presentables a cinco.

Beyoncé es la triunfadora de esta ronda de nominaciones, habiéndose convertido en la artista con más nominaciones de la historia de los GRAMMYs. Asimismo, es la artista con más nominaciones de este año, sumando 9 posibles premios. Además, para convertirse en la artista más galardonada de los GRAMMYs simplemente le bastaría con ganar 4 de las 9 nominaciones. Eso sí, la artista sigue sin ganar Álbum del Año.

Kendrick Lamar se erige como el artista masculino más nominado, con 8 menciones. Por otro lado, ‘Un Verano Sin Ti’ se ha convertido en el primer disco en español de la historia en conseguir una nominación a Álbum del año. Rosalía, por su parte, ha de conformarse con un par de nominaciones: mejor disco alternativo latino por ‘MOTOMAMI’ y mejor película musical por su concierto de lanzamiento en TikTok.

Había quien esperaba ver ‘MOTOMAMI’ nominado a Álbum del Año, pero habría sido bastante marciano dado su escaso recorrido comercial en el Billboard 200.

Productor del año

Jack Antonoff

Boi-1da

Dan Auerbach

Dahi

Dernst «D’mile» Emile II

Mejor actuación pop solista

Easy On Me – Adele

Moscow Mule – Bad Bunny

Woman – Doja Cat

Bad Habit Steve Lacy

As it was – Harry Styles

About Damn Time – Lizzo

Mejor grupo/dúo pop

Bam Bam – Camila Cabello, Ed Sheeran

My Universe – BTS, Coldplay

Don’t Shut me down – ABBA

I Like you – Post Malone, Doja Cat

Unholy – Sam Smith, Kim Petras

Mejor disco de pop vocal

Voyage – ABBA

30 – Adele

Music of the spheres – Coldplay

Special – Lizzo

Harry’s House- Harry Styles

Mejor canción de rap

Pushing P – Gunna ft. Future y Young Thug

God Did – DJ Khaled ft. Jay-Z, Fridayy, Lil Wayne, Rick Ross y John Legend

Wait For U – Future ft. Drake y Tems

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Churchill Downs – Jack Harlow ft. Drake

Mejor performance de rap

God Did – DJ Khaled ft. Jay-Z, Fridayy, Lil Wayne, Rick Ross y John Legend

Vegas – Doja Cat

Pushing P – Gunna ft. Future y Young Thug

F.N.F. (Let’s Go) – Hitkidd & GloRilla

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Mejor disco de rap

GOD DID – DJ Khaled

I Never Liked You – Future

Come home the kids miss you – Jack Harlow

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

It’s Almost Dry – Pusha T

Mejor canción rock

Black Summer – Red Hot Chili Peppers

Blackout – Turnstile

Broken Horses – Brandi Carlile

Harmonia’s Dream – The War On Drugs

Patient Number 9 – Ozzy Osbourne & Jeff Beck

Mejor disco R&B

Breezy – Chris Brown

Candydrip – Lucky Daye

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

Black Radio III – Robert Glasper

Watch The Sun – PJ Morton

Mejor performance R&B

Virgo’s Groove – Beyoncé

Here With Me – Mary J. Blige & Anderson .Paak

Hrs & Hrs – Muni Long

Over – Lucky Daye

Hurt Me So Good – Jazmine Sullivan

Mejor canción R&B

CUFF IT – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

Hrs & Hrs – Muni Long

Hurt Me So Good – Jazmine Sullivan

Please Don’t Walk Away – PJ Morton

Mejor disco de pop latino

Viajante – Fonseca

Dharma+ – Sebastian Yatra

De adentro pa’ afuera – Camilo

Pasieros – Ruben Blades & Boca Livre

Aguilera – Christina Aguilera

Mejor disco de música urbana latina

Trap Cake Vol.2 – Rauw Alejandro

Un verano sin ti – Bad Bunny

Legendaddy – Daddy Yankee

La 167 – Farruko

The Love & Sex Tap – Maluma

Mejor disco rock/alternativo latino

Alegoría – Gaby Moreno

El alimento – Cimafunk

Tinta y Tiempo – Jorge Drexler

1940 – Mon Laferte

Motomami – Rosalía

Los años salvajes – Fito Páez

Mejor disco tropical latino

Pa’Alla voy – Marc Anthony

Quiero verte feliz – La Santa Cecilia

Cumbiana II – Carlos Vives

Imágenes latinas – Spanish Harlem Orchestra

Legendario – Tito Nieves

Lado A, Lado B – Victor Manuelle

Mejor canción escrita para medios visuales

Be Alive – King Richard

Carolina – The Crawdads Sing

Hold my hand – Top Gun: Maverick

Keep Rising – The Woman King

Nobody like u – Turning Red

We don’t talk about Bruno – Encanto

Mejor vídeo

As It Was – Harry Styles

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Woman – Doja Cat

Yet To Come – BTS

Easy On Me – Adele

All Too Well: The Short Film

Mejor nuevo artista

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Grabación del año

As It Was – Harry Styles

Easy On Me – Adele

Don’t Shut Me Down – ABBA

Break My Soul – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

You And Me On The Rock – Brandi Carlile

Woman – Doja Cat

About Damn Time – Lizzo

Bad Habit – Steve Lacy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Canción del año

ABCDEFU – Gayle

About Damn Time – Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – Taylor Swift

As It Was – Harry Styles

Bad Habit – Steve Lacy

Break My Soul – Beyoncé

Easy On Me – Adele

God Did – DJ Khaled ft. Jay-Z, Fridayy, Lil Wayne, Rick Ross y John Legend

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Just Like That – Bonnie R

Álbum del año

RENAISSANCE – Beyoncé

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Voyage – ABBA

30 – Adele

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

Music of the Spheres – Coldplay

In These Silent Days – Brandi Carlile

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles