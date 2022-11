Memes: El drama de los tickets de Taylor Swift en USA

Taylor Swift volverá a los escenarios en 2023, después de cinco años sin salir de gira, con el anunciado ‘The Eras Tour‘. La preventa de entradas para los conciertos de Taylor en Estados Unidos (hasta 52 han sido anunciados) se ha habilitado en las últimas horas y, para millones de fans de Taylor, hacerse con su ticket ha sido lo más parecido al infierno.

Durante el día de ayer y hoy las redes se han inundado con mensajes de ira hacia Ticketmaster por parte de millones de fans que han denunciado el continuo colapso de la página durante la compra de entradas, los diversos fallos técnicos sufridos durante el proceso y las larguísimas colas de espera a las que se ha sometido a los compradores, que han alcanzado las ocho horas.

Peor aún, y como informan medios como The Guardian, algunas entradas para acceder a ‘The Eras Tour’ han aparecido ya en webs de reventa que las ofrecen a precios absolutamente desorbitados e inconcebibles, en torno a los 20.000 euros, a pesar que el sistema de «fan verificado» de Ticketmaster pretendía evitar la reventa ilegal, cosa que no ha sucedido.

La dificultad para hacerse con una entrada para ‘The Eras Tour’ ha sido tal que algunos la han comparado con los ‘Juegos del Hambre‘. Otros dudan que la propia Taylor pudiera hacerse con una, cuando compite «literalmente» con las 8 mil millones de personas que suma la población mundial, cada una de las cuales parece estár dentro de la web de Ticketmaster. Algunos se han resignado a reconocer que ‘the great war‘ de Taylor iba de esto.

Y es que para guerra la de las entradas de Taylor Swift y no la otra: a pocos se les ha escapado que el drama de Taylor ha sucedido a la vez que Polonia ha acusado a Rusia de atacarle con un misil que ha caído en territorio polaco y matado a dos personas. Sin embargo, el misil procedería en realidad de Ucrania. A mis nietos les podré decir que la Tercera Guerra Mundial me pilló intentando comprar entradas para Taylor Swift. Y no, no lo conseguí.

Taylor Swift wrote this line about the Ticketmaster queue pic.twitter.com/BrHZF9Y4Dq — kiera 🌙 (@g0withgrace) November 15, 2022

Russia attacking Poland and maybe starting WWIII trending lower than Taylor Swift fans mad Ticketmaster isn’t letting them buy presale is the funniest thing I’ve seen all day. pic.twitter.com/OvHXDDBJ3H — Alex Palmer (@HowDoIBeWhole) November 15, 2022

Not now sweetie mommy is behind 2000+ people in the queue for Taylor Swift tickets pic.twitter.com/TY1yDm6CqG — jordan is going to eras tour 4/14 (@kinggoodies_) November 15, 2022

If anyone is wondering how the presale for Taylor swift tickets is going: pic.twitter.com/vEvzcXq4KX — Grace (@GoughnourGrace) November 15, 2022

And they’re all in the Taylor Swift presale queue rn https://t.co/9ybWMfsMef — t (@cIitarek) November 15, 2022

the lucky ones: i got in and got tickets to arlington taylor swift!

me and all the others waiting in the broken queue: pic.twitter.com/a4lXn2Ie3r — caroline. 🌈 (@linemccabe63) November 15, 2022

when you're trying to get taylor swift tix but ticketmaster keeps crashing pic.twitter.com/FOSdMrIP2Y — Meg (@mplevz) November 15, 2022

me trying to figure out how ticketmaster wasn’t prepared for the demand for Taylor Swift tickets when they sent out the codes themselves to control a certain amount of people entering the presale #TheErasTour pic.twitter.com/gx3fI2aNwj — Sarah (@sarahcorneyy) November 15, 2022

People before After the the Taylor Swift getting the tix

tix queue pic.twitter.com/3Zs6RlFdLA — Shannon O'Connor (@ShannonOConnor0) November 16, 2022

me when i get spent the entire day in a 2000+ queue line in ticketmaster and manage to get tickets to see taylor swift #TaylorSwift pic.twitter.com/Xj7pCQRTRi — izzy ☆ (@loveriz__) November 16, 2022