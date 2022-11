Iggy Azalea vende su catálogo por una suma de 8 cifras

Iggy Azalea se suma la larga lista de artistas internacionales que venden su catálogo. La rapera australiana ha vendido «una porción» de su repertorio a la editorial Domain Capital Group, que se ha quedado con sus masters y derechos editoriales por una suma de 8 cifras, según el portal The Female Rap Room. Esto es, de 10 millones de dólares para arriba.

La propia Iggy ha confirmado la noticia. Si bien no ha entrado en detalles económicos, la artista ha dicho que «he vendido parte de mi catálogo a quien he querido, por una suma que significa que no tengo trabajar un día más en mi vida», y ha dado un motivo: «tengo un negocio más grande y quiero invertir en él». La rapera dirige su propio sello discográfico, Bad Dreams, aunque se desconoce si ese es el negocio al que se refiere.

La parte de su catálogo que ha vendido Iggy incluye sus mayores éxitos, ‘Fancy’ con Charli XCX, ‘Black Widow’ con Rita Ora y ‘Problem’ con Ariana Grande, y se supone que abarca desde sus primeros epés hasta su último lanzamiento largo.

En Twitter, algunos fans de Iggy se han preocupado por que la decisión de la artista pueda terminar en la situación de Taylor Swift, y la australiana ha explicado que, al contrario que Taylor, ella sí se va a beneficiar de dicha venta. Y después se ha dirigido a sus fans así: «os quiero pero la conversación de los masters supera vuestra compresión sobre los negocios».

En cuanto a nuevos proyectos, Iggy dijo el año pasado que ‘The End of an Era’ sería su disco final, después se retractó, y ahora ha confirmado que prepara un «proyecto» que espera salga en 2023. Eso sí, ha confirmado que no saldrá de gira.