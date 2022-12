Russian Red habla de su depresión y su familia en una entrevista

Russian Red, en promoción de la película que acaba de estrenar, ‘Ramona’, ha concedido una entrevista descarnada a El País en la que el periodista Carlos Marcos relata que, hasta en dos ocasiones, se echa a llorar. Pero está todo bien: una de las veces es de felicidad por haber encontrado a su pareja, que le «salvó la vida» cuando se encontraba inmersa en una depresión. Actualmente Lourdes se encuentra en terapia y habla de la reconciliación consigo misma que ha vivido y también con sus padres, que fueron parte del problema.

Primero al divorciarse, después por otras causas: «De adolescente tuve una sensación de claustrofobia importante y mucha ansiedad. La situación familiar me ponía muy triste. Las decisiones que tomaba mi madre no eran las mejores. Ella estaba a su bola, realmente. Si a esa edad no cuentas con la protección de tu madre, te tienes que proteger tú. Es una cosa muy loca salir de ahí, porque es muy posible que no sepas protegerte». También indica sobre ella: «Me marché de Madrid porque la relación con mi madre me hacía daño. Es una persona súper cariñosa, muy almodovariana. También difícil y contradictoria. No puedo decir que había falta de amor, lo que había era falta de solidez. Me marché porque quería escapar de mi propia identidad. Con irme a vivir a otro sitio he jugado el papel de otra persona. Eso me ha venido muy bien».

- Publicidad -

Tampoco esquiva Lourdes los problemas que conllevó la fama en lo que se define en el texto como «la época de explosión de los blogs»: «No me siento cómoda victimizándome, pero sí fui discriminada por ser mujer. Yo colocaba mis cosas más íntimas ahí fuera, en mis canciones, y luego estaba muy expuesta a un montón de juicios que no favorecían que yo pudiera seguir trabajando. Ahora que lo veo con distancia, sí que sentí que el personaje fue un poco maltratado».

RuRe se sincera sobre la depresión: “Pasé una depresión cuando estaba en gira. No estaba contenta, no era feliz. Acababa los conciertos y estaba perdida. No sabía qué estaba haciendo con mi vida. Me había desconectado de mí misma y de la capacidad para hacer ese trabajo de manera honesta. Podía haber seguido haciéndolo de manera no honesta, pero posiblemente le habrían pasado cosas a mi cuerpo y habría perdido la cabeza. Fue un trauma pasar de una dimensión privada a una pública. Y cuanto más íntimo sea tu trabajo más heavy es estar expuesta a tantos juicios”.

- Publicidad -

Revela también que en un momento dado despidió a sus músicos: «Giraba con ocho maromazos y me hacían la vida imposible. Venía aguantando muchas niñatadas, y que conste que no tenían nada que ver con lo sexual. Ellos disfrutaban de una situación muy buena en gira, pero se estaban todo el día quejando. Un día les cacé hablando mal de mí. Y entonces dije: «No, a mí en gira me respetas. En tu casa haces lo que te dé la gana, pero en gira me respetas. No puedes ir rajando de mí. ¿Entiendes? Porque si rajas de mí te marchas». Después les reunió y les dijo: “Estáis despedidos. Este será vuestro último concierto, así que disfrutad”.

Actualmente dice sentirse «inspirada», aunque en la actualidad está rodando una serie de Netflix. En cuanto a la música, se dice que «ya tiene compuestas algunas canciones en castellano a las que dará salida seguramente el año que viene». El texto completo, en El País.

- Publicidad -

La película ‘Ramona’ cuenta la vida de una mujer que acaba de llegar a Madrid con su novio y quiere ser actriz, pero según la sinopsis «no consigue castings, no tiene trabajo estable y en su edificio hay dos pisos okupas que venden droga y la tienen aterrada». Las críticas reunidas en FilmAffinity son todas bastante positivas.