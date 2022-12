Måneskin versionan a Lana Del Rey en directo

Måneskin están de gira por Norteamérica y, estos días, están dando una serie de conciertos en el Hammersmith Ballroom de Nueva York. Allí, los italianos han querido homenajear a una de las artistas más icónicas nacidas en la ciudad: Lana Del Rey.

El homenaje, claro, toma forma de versión, en concreto, de ‘Blue Jeans’, uno de los singles icónicos que dejó el debut de Lana, ‘Born to Die‘. En la voz de Damiano, rasposa, ‘Blue Jeans’ se transforma en una balada de rock clásico que podría pertenecerles a ellos.

- Publicidad -

Antes de cantar ‘Blue Jeans’, Damiano explica: «Estamos en Nueva York, y esta ciudad es casa de algunos de los mejores artistas de la historia de la música. Y queremos homenajear a una en particular, porque ella hizo posible crear obras maestras en los años 2000, así que gracias, Lana».

Por supuesto, Måneskin son muy dados a hacer versiones y, en sus conciertos, no solo tocan su éxito ‘Beggin’ (original de The Four Seasons), sino que también cantan canciones de The Who (‘My Generation’) e Iggy Pop (‘I Wanna Be Your Dog’).

- Publicidad -

La cover de Måneskin llega justo en el momento en que Lana ha dado noticias musicales: ha anunciado que anunciará algo el 9 de diciembre, y se espera que confirme la llegada de su nuevo disco, pese a que hace meses le robaron las maquetas.

Por su parte, los rockeros italianos preparan el lanzamiento de su nuevo disco, ‘RUSH!’, que sale el 20 de enero. Será su primer lanzamiento tras su victoria en Eurovisión y el fenómeno que han protagonizado después. ‘The Loneliest’, el segundo single extraído del álbum, ya es su tema más popular en Spotify.