Röyksopp logran su 8º número 1 en JENESAISPOP

Siempre hemos sido conscientes de que Röyksopp eran uno de vuestros grupos favoritos, quizá no hasta este punto. Hoy nos damos cuenta de que ‘Me&Youphoria’, uno de los temas incluidos en su trilogía de álbumes de este año, ‘Profound Mysteries‘, es su 8º número 1 en JENESAISPOP. El dúo de pop electrónico noruego ha logrado llegar a la cima anteriormente con y sin Robyn: ‘The Girl and The Robot’, ‘This Must Be It’, ‘Running Into the Sea’, ‘Do It Again’, ‘Monument’, ‘Sordid Affair’ y ‘I Had This Thing’. ‘Me&Youphoria’ es efectivamente una de sus piezas más pop a la altura del resto.

En el puesto 2 entra el tema de Carly Rae Jepsen con Rufus Wainwright, y también llegan al top 10 nuevos singles de Weyes Blood y Natalia Lafourcade. Entre las nuevas entradas, también Maria Rodés, Los Punsetes, Patrick Wolf y rusowsky con TRISTÁN.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Alvvays / Easy On Your Own?

Anna of the North, Gus Dapperton / Meteorite

Arctic Monkeys / Body Paint

Arctic Monkeys / There'd Better Be a Mirrorball

Avril Lavigne, YUNGBLUD / I'm a Mess

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Beyoncé / CUFF IT

Björk / Atopos

Björk, Kasimyn / Fossora

Cala Vento / Equilibrio

Carly Rae Jepsen, Rufus Wainwright / The Loneliest Time

Caroline Polachek / Sunset

Christine and the Queens / rien dire

Depresión sonora / Como todo el mundo

Dry Cleaning / Don't Press Me

Fever Ray / Carbon Dioxide

Fever Ray / What They Call Us

Florence + the Machine / My Love

Florence Arman / Friends

Harry Styles / As It Was

Jessie Ware / Free Yourself

Los Punsetes / España corazones

Los Punsetes / Hola, destrucción

Margarita Quebrada / Gas lágrima

Maria Rodés / Soltar las armas

Maya Hawke / Thérèse

Meghan Trainor / Made You Look

Natalia Lafourcade / Mi manera de querer

Nathy Peluso / Estás buenísimo

Patrick Wolf / Enter the Day

Phoenix / After Midnight

Pinkpantheress / Boy's a Liar

Röyksopp / Me&Youphoria

Rigoberta Bandini / Canciones de amor a ti

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Rihanna / Lift Me Up

Romy, Fred again.. / Strong

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

rusowsky, TRISTÁN! / Goofy

Sophie Ellis-Bextor / Hypnotized

Stormzy / This Is What I Mean

Sudan Archives / Selfish Soul

Taylor Swift / Anti-Hero

The 1975 / I'm In Love With You

Tove Lo / 2 Die 4

Tove Lo / Grapefruit

Vicente Navarro / El primero

Weyes Blood / Grapevine

Yeah Yeah Yeahs / Wolf Ver resultados