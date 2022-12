Beyoncé ha hecho el mejor disco de 2022 para Pitchfork

Un día después de publicar su lista con las mejores canciones de 2022, Pitchfork entrega la de discos, encabezada por ‘RENAISSANCE‘ de Beyoncé. Le sigue una de las revelaciones del año, Sudan Archives, y en tercer lugar aparecen Alvvays, en los puestos 2 y 3, respectivamente.

En el resto del top 10 no faltan ni Rosalía (6) ni Bad Bunny (5) pero, como de costumbre, interesa más lo que posiblemente nos esté descubriendo, como el disco de Special Interest, que se queda a las puertas del top 3; el de Yaya Bey (9), o el de Lucrecia Dalt (8).

- Publicidad -

Entre las curiosidades de la lista, The Weeknd coloca su disco ‘DAWN fm‘ en el puesto 11 pese a que nunca recibió la categoría de Best New Music, aunque se quedó cerca con una puntuación de 8 sobre 10. Además, el medio de Chicago reivindica el hardcore de ‘Diaspora Problems’ de Soul Glo (36), el R&B de ‘HYPNOS’ de Ravyn Lenae (32) o el indie-pop de ‘Expert in a Dying Field’ de The Beths (46).

01.- Beyoncé / RENAISSANCE

02.- Sudan Archives / Natural Brown Prom Queen

03.- Alvvays / Blue Rev

04.- Special Interest / Endure

05.- Bad Bunny / Un verano sin ti

06.- Rosalía / MOTOMAMI

07.- Big Thief / Dragon New Warm Mountain I Believe in You

08.- Lucrecia Dalt / ¡Ay!

09.- Yaya Bey / Remember Your North Star

10.- Alex G / God Save the Animals



- Publicidad -