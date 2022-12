SZA no puede salir de un romance tóxico en la adictiva ‘Shirt’

‘Shirt’, tras haber mostrado un teaser en Instagram hace tiempo, ha sido el último adelanto del segundo álbum de SZA, un trabajo que se ha hecho de rogar más de cinco años. ‘CTRL’, una obra clave en el R&B contemporáneo, ha llevado a la cantante a crear una expectación inmensa con respecto a lo que vendría después. ‘SOS’ ya está en nuestras manos, pero antes de meternos de lleno en las 20 pistas que aún no estaban disponibles, prestemos atención a ‘Shirt’, una canción adictiva que reúne todo lo que SZA sabe hacer mejor.

Unas melodías vocales preciosas guían a una producción que se mueve con soltura entre la rudeza de unos beats de trap con una vulnerabilidad latente tanto en la letra como en la interpretación de la cantante. Además, está llena de detalles meticulosamente cuidados (la manera inquietante de enunciar “dangerous”; las envolventes armonías vocales del segundo verso, etc.).

- Publicidad -

La música de SZA captura las complicaciones del amor y el desamor con una honestidad cruda y generacional. ‘Shirt’ es un claro ejemplo de ello. Solana es capaz de sonar segura de sí misma en un verso («Cómoda con mis pecados / y con todo sobre mí»), y poco más tarde admitir sus inseguridades y dependencia emocional y sexual ante alguien que no la valora como se merece («Todavía no sé lo que valgo / Todavía enfatizando la perfección»).

Como a menudo reflejan sus canciones, SZA está envuelta en una relación tóxica y obsesiva con un amante infiel que le baja la autoestima pero de la que no puede salir. “¿Cómo voy a confiar? / ¿A amar? / No debería doler así / ¿Cómo tengo que decirlo? / Dame todo de ti” se cuestiona desesperadamente en el puente. En el último estribillo, finalmente, concluye con un “Me haces parecer demasiado desesperada / no te lo mereces”. Como en sus mejores temas, SZA coge aquí ese sufrimiento, esa rabia y esos sentimientos desagradables y los transforma en algo bello y visceral.



- Publicidad -