Georgia Holt, madre de Cher, ha fallecido a los 96 años. La propia Cher ha confirmado la noticia en sus redes, con un escueto mensaje en el que ha informado que su madre «se ha ido». El pasado mes de septiembre, Halt había sido hospitalizada con neumonía.

Uno de los datos curiosos sobre la «Diosa del pop», Cher, era precisamente que ella y su madre se llevaban apenas 20 años de diferencia, por lo que habían llegado juntas a la edad anciana (Cher cuenta ahora 76 años). Además, se habían dejado ver juntas en multitud de eventos.

Más curiosa fue la vida de Georgia Holt, que también fue artista, aunque nunca alcanzó la popularidad de su hija. Con apenas 10 años, Holt cantó con Bob Wills, leyenda del country, y en su juventud trabajó como modelo y actriz en películas como ‘A Life of Her Own’ (1950) o ‘El padre es a abuelo’ (1951), participó en concursos de belleza y apareció en programas de televisión como ‘I Love Lucy’. En cuanto a su carrera musical, no fue hasta 2013 cuando lanzó su disco ‘Honky Tonk Woman‘, si bien este había sido grabado en los 80.

En el plano personal, la vida de Holt también deja datos interesantes. Su madre tenía 13 años solamente cuando la dio a luz (la abuela de Cher murió en 1990 con 77 años). Por otro lado, Holt se casó y divorció hasta en seis ocasiones, y fruto de una de estas relaciones nació Cher. Con el estadoundiense-armenio John Sarkisian, Holt se unió y desunió dos veces: primero de 1946 a 1947 y, 19 años después, de 1965 a 1966, época en que Cher publica sus primeras grabaciones.

En 2013, Holt protagonizó un documental sobre su vida, ‘Lifetime Dear Mom, Love Cher’, donde la intérprete de ‘Believe‘ habló sobre su relación con su madre. Se querían pero «peleaban mucho», en palabras de la cantante. Entonces, Cher contaba: «Nunca nos dio consejos ni a mí ni a mi hermana porque, la verdad, sabía que nunca los aceptaríamos. En cambio, aprendimos sobre la vida escuchándola hablar de las cosas que hizo mal y de las que hizo bien». En el disco de Holt de 2013, ella y su hija cantan una canción juntas, ‘I’m Just Your Yesterday’.