Rosalía protagoniza la portada del mes de enero de Rolling Stone, revista a la que concede la entrevista pertinente. Hasta ahora, la catalana había aparecido en la portada de la versión en castellano de la revista, inaugurada el año pasado, pero donde presta su imagen ahora es en la edición estadounidense, la original y la que tantas portadas icónicas ha regalado al mundo del pop.

Curiosamente, Rosalía aparece en la portada de Rolling Stone al lado de un titular que alude a la «realidad oscura y perversa» de Kanye West. Es una referencia a ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy‘, el álbum de Kanye de 2010 que es, además, uno de los favoritos de Rosalía. De hecho, ha sido una influencia en ‘MOTOMAMI‘, como ella declaraba hace meses.

Evidentemente, ‘MOTOMAMI’ es el objeto de la entrevista de Rosalía a Rolling Stone, si bien la artista no cuenta nada nuevo. Explica que creó el disco durante la pandemia, en Estados Unidos, alejada de su familia; que le costó sudor y sangre sacarlo adelante y terminarlo, que sus influencias van de Willie Colón a Manolo Caracol, y que las cifras le importan poco.

Rosalía sí insiste en que no será ese tipo de artista que saque discos por sacar: “Nunca he querido sacar discos que surgieran de la urgencia o de la presión de “Madre mía, han pasado X años”», explica. «Creo que no voy a ser ese tipo de artista. Creo que siempre voy a hacer música cuando sienta que tengo algo que decir”. Por otro lado, confirma que va a seguir experimentando: «Siento que en Motomami hice y dije exactamente lo que quería decir y hacer, en mis propios términos, después de esto no creo que haya vuelta atrás”.

En otro punto de la entrevista vuelve el eterno debate sobre el privilegio y la apropiación cultural, a colación de ‘LA FAMA’. «Espero que con mi música otras personas encuentren a los artistas fascinantes que tanto me emocionan», cuenta la artista. «Me inspiro en muchos lugares y estilos diferentes. Es bonito, porque me hace feliz nombrar de dónde vienen mis referencias».