Visor Fest 2023 confirma OMD, Nada Surf y Mercromina

Visor Fest, el festival nostálgico de los 80 y 90, por el que han pasado grupos míticos de esas décadas como The Waterboys, James, Teenage Fanclub, Mudhoney o Lagartija Nick, volverá a La Fica de Murcia los días 22 y 23 de septiembre de 2023.

Las primeras confirmaciones de Visor Fest 2023 son potentes. En primer lugar está anunciada la presencia de Orchestral Meneuvres in the Dark, autores del hit eterno ‘Enola Gay’, y de álbumes tan queridos como ‘Architecture and Morality’ (1981). Los británicos no han dejado de actuar desde su reunión en 2007 y en 2023 publicarán ‘Bauhaus Staircase’, su nuevo disco.

La siguiente confirmación internacional de Visor Fest la protagonizan Nada Surf. Formados en Nueva York allá por 1992, ocuparon rápidamente un lugar destacado en la escena del rock alternativo gracias a discos como ‘High/Low’. En 2002 publicaron ‘Let Go’, probablemente su disco más aclamado por la crítica.

Y el festival murciano presenta también una confirmación nacional, la de Mercromina. Banda autora de discos como el querido ‘Acrobacia’ (1995), el grupo surgido de la separación de Surfin’ Bichos se volvió a reunir en 2015 tras una década de separación.

Con estos primeros nombres, Visor Fest continuará con su objetivo de «rememorar el aroma de aquellos primeros festivales (de los 80 y 90) que nos hicieron amar la música en directo y en los que se podía disfrutar en toda su extensión».

Un año más, Visor Fest volverá sin dejar de cuidar su identidad de festival boutique, con aforo reducido y con un formato más cercano a los directos en salas que a los habituales en macrofestivales (conciertos completos, sin solapamientos, en un único escenario con un sonido impecable al aire libre). Las entradas ya están a la venta.