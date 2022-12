Como cada miércoles, renovamos nuestra playlist de pop nacional o en castellano “Sesión de Control” comenzando por el nuevo single de Sofía Amores, de la que ya os hablamos haces unos meses, y que presenta una producción de pop electrónico con alguna reminiscencia a Robyn. Le sigue ‘Gibraltar’ de Soto Asa, una de las revelaciones de los últimos meses.

Otros artistas que se han ido dando a conocer en los últimos tiempos también han publicado nuevo material estos días, como Rebe, que profundiza en su vena folclórica en ‘hasta el fin…’, probablemente su canción más Isabel Pantoja. Por otro lado, Rorro sigue siendo una de las voces más peculiares del underground nacional.

Entre los nuevos talentos que descubrir en la playlist cabe mencionar a Venga, Bea, que estrena una especie de anti-villancico, o Berto, que introduce el gallego en un contexto de redobles, órganos y voces procesadas que recuerdan al ‘Runaway’ de Kanye West, de la mano de Marinha. Más curiosa es la novedad de Toldos Verdes, que adaptan el ‘CANDY’ de Rosalía en clave de garage-punk y le dan otra vuelta a ese estribillo de Burial que nadie ha podido olvidar.

En la playlist además hay doblete de Hinds, más o menos: el grupo aparece en ‘¿Y cómo?’, el exquisito (y guitarrero) nuevo single de Bratty. Y, por otro lado, Carlotta Cosials es la vocalista invitada en ‘Corazón roto’ de BERNARDA, que encuentra un punto ideal entre el sonido Motown y el bedroom-pop clásico.

En un plano más urbano, Los del Control producen el flamenquito modernete de Baraka, el actor de ‘Élite’ Jaime Lorente estrena su single más hip-hopero, onda VDV, y su compañero de serie Leïti Sene estrena uno de sus mejores singles con La Zowi e invitados. Próximamente ahondaremos en ‘APOCALIPSI’.

No os perdáis tampoco el folk-rock con matices electrónicos de Lígula, el synth-pop atmosférico de Hoonine, el R&B etéreo de One Mafalda, el estupendo tema de indie-rock de Ballena que se añade a su disco publicado en junio; o el garage de Kings of the Beach con Yawners, todo ello sin olvidar el potencial comercial de Ciudad Jara.