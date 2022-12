Fever Ray, Phoenix, Röyksopp, M83, Amaia… a Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live, que se celebra los días el 6, 7 y 8 de julio de 2023 en Kobetamendi, anuncia hoy nuevos nombres que se suman a los ya conocidos de Arctic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers o The Blaze, entre otros.

En la nueva tanda está gente de la relevancia internacional de Phoenix presentando el notable ‘Alpha Zulu’, Fever Ray con el disco que para entonces ya estará en el mercado, Jamie xx, Duki, M83, Röyksopp con su imperdible trilogía de discos, Dry Cleaning e IDLES.

- Publicidad -

Junto a ellos, otros nombres como HAAi, Amaia, Cala Vento, Anz, Sherelle, GAZZI, The Murder Capital, etcétera.

Por otro lado, la identidad visual del festival sigue estando protagonizada por las instantáneas de Supereuskadi, el ensayo fotográfico del artista Vicente Paredes, esta vez con la leyenda del Tximistarri como protagonista. Según la tradición, cada 13 de junio, día de San Antonio de Padua, esta gran roca -Tximistarri- se debe rodear 7 veces. A cambio, el santo defensor de las causas perdidas garantiza encontrar pareja (a quien la busque). De ahí la imagen promocional que nos acompaña.

- Publicidad -

Finalmente, la Organización del festival anuncia que destinará 3€ de cada entrada vendida a la reforestación de la zona afectada por los incendios en la localidad de Balmaseda, en Enkarterri, el pulmón de Bizkaia. Los bonos continúan a la venta en la web del festival y en seetickets.com/es, con la posibilidad de pago a plazos y de adquirir el bono del festival con camping. El 26 de enero habrá cambio de precio.