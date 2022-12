Entre que Rauw Alejandro hace electro, que Bad Bunny hace mezclas imposibles, que Rosalía hace ‘MOTOMAMI‘, que Daddy Yankee se retira… ¿queda algún artista que haga reggaetón sin pretensiones? Por supuesto: Maluma, Becky G… y María Becerra son algunos de ellos. La argentina, curtida en Youtube, ya publicó un disco el año pasado, y el segundo viene a consolidarla en el panorama.

Lo consigue con la inclusión de, al menos, una trifecta de hits bastante potentes. ‘OJALÁ’, el mayor de todos, cumple su función de ser un buen tema de eso que Carlos Sadness llama reggaetón emotivo, pero realmente el pepinazo del disco es ‘AUTOMÁTICO‘, que, entre efectos de moto y referencias a la gasolina o a los neumáticos, podría ser de la mejor Lola Indigo, con la que ha colaborado.

El tercer hit es ‘LA NENA DE ARGENTINA’, un single obvio desde el momento en que Becerra nos canta que a su chico, cuando ella se acerca, le «sube la bilirrubina», pero llega demasiado tarde en la secuencia, exactamente al final, pese a que ‘NUNCA PASARÁ’ habría ejercido de mejor cierre debido a su sonido electropop, que se desmarca del resto del largo. Es otro single potencial, demasiado formulaico después de tantas veces que se ha copiado ‘Todo de ti’ en el último año, pero es digno igual.

Y es que la persecución de la fórmula no es un necesariamente un problema, tampoco en el disco de María Becerra. Ella aporta una voz muy pop y melódica, tan apta para el divertido salsatón de ‘ADIÓS’ como para la cadencia R&B-pop de ‘CUANDO HACEMOS EL AMOR’; y los productores con los que trabaja, entre los cuales se encuentran Nico Cotton, Xross o Big Ones, no buscan más que ofrecer sonidos asequibles y comerciales, idóneos para unas composiciones que son ídem.

A veces estas composiciones son igual de potentes que los singles, como la inaugural ‘PERREO FURIOSO’, que se llama así por algo; otras se quedan por detrás, como el reggaetón de ‘INSPIRADORA’ o la bachata de ‘HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE’. La curiosidad de Becerra le lleva a probar el afrobeat en ‘PÍDELO’ o incluso la balada tipo telenovela ‘DOBLE VIDA’, tan intensa como su letra «enamorarnos ha sido nuestro castigo», pero ‘LA NENA DE ARGENTINA’ es, ante todo, un disco de pop funcional. A nivel creativo no aporta novedades, pero es entretenido. Eso también es un mérito.