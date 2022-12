SZA asesina a su ex «por amor» en la viral ‘Kill Bill’

En el nuevo y esperadísimo ‘SOS’ de SZA, nuestro Disco de la Semana, podemos encontrar exitazos como ‘Good Days’ o ‘I Hate U’, pero si nos fijamos solamente en las canciones reveladas con la salida del álbum entonces está claro que el viral del segundo disco de SZA es ‘Kill Bill’, un cortísimo y tremendamente adictivo corte que está peleando con el himno navideño de Mariah Carey por el número 1 del Top Global de Spotify. Teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, esto es una verdadera hazaña.

«Odio verte feliz si no soy yo la que conduce», afirma SZA junto antes de alardear de su inexistente madurez y de pasar a un estribillo instantáneamente pegadizo en el que la melodía es la guinda del pastel. El sugerente título de ‘Kill Bill’ cobra sentido en cuanto llega esta parte, en la que la estadounidense entona su intención de matar a su ex y a su nueva novia en un ejercicio de humor negro que está presente durante los escasos dos minutos y medio que dura el tema.

«Quizás mate a mi ex / Aunque todavía le quiero», son las dos frases que encapsulan el significado detrás del título de la canción. Igual que en la película de Tarantino, SZA se plantea matar a su expareja, pese a que todavía tiene sentimientos por él. Es el clásico caso de «si no puedo tenerte, nadie puede», pero con un asesinato de por medio, claro. Lo que no está tan claro es con qué personaje se identifica SZA, Bill o Beatrix Kiddo.

Si bien el sentimiento general de la canción se asemeja en gran medida al de Bill, que admite al final de la secuela que intentó matar a Beatrix y acabó con todos los invitados de su boda (incluido el novio) por puros celos, las similitudes también existen si comparamos la letra con el personaje de Uma Thurman.

Al final de la canción, SZA revela que llevó a cabo su macabro plan «sobria» y «por amor»: «Acabo de matar a mi ex / No ha sido la mejor idea / Después maté a su novia / ¿Cómo he llegado aquí?». Seguro que a SZA la frase que exclama Bill en ‘Kill Bill 2’ le llegó al alma: «Hay consecuencias por romperle el corazón a un bastardo asesino».