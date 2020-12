SZA sigue callando bocas con ‘Good Days’

SZA ha sido una de las personas que se han atrevido a publicar nueva música en el día de Navidad. Lo que no significa que ‘Good Days’ sea un triste mendrugo que la autora de ‘Ctrl’ ha decidido lanzar a sus seguidores para mantenerlos contentos a espera de que su próximo disco vea la luz. En absoluto. ‘Good Days’ es una canción con la que Solana Rowe sigue cultivando su legado y callando bocas, como ha hecho muy recientemente con su ‘Hit Different‘ con Ty Dolla $ign, un tema de R&B conmovedor e hipnótico que se ha revelado como un absoluto «grower» con el paso de los meses, hasta aproximarse a los 100 millones de streamings entre varias plataformas.

Ni ‘Hit Different’ ni ‘Good Days’ dan una idea de por qué el segundo disco de SZA sigue secuestrado por su sello, como si este no confiara en el peculiar talento de la artista, como si ‘Ctrl’ no hubiera hecho gala de una longevidad solo comparable a la mismísima Whitney Houston: ambas son canciones estupendas. La segunda, hoy nuestra «Canción Del Día» por ser más reciente, ya se dejó escuchar brevemente en el videoclip de la primera, pero ha llegado a las plataformas con una mezcla diferente que no ha gustado a algunos fans de la artista, quizá afectados por ese síndrome al que Kevin Parker de Tame Impala llama «maquetitis»; por lo que esta ha decidido cambiarla a regañadientes.

Al margen de este incidente, ‘Good Days’ es de inmediato una de las composiciones más bellas jamás firmadas por SZA. La instrumentación es rica y orgánica y se compone de un beat apesadumbrado y de una densa cama de guitarras acústicas que son reproducidas en bucle a lo largo de la canción, y sobre la que Solana canta sus penas solo como ella sabe, desde una honestidad que no admite filtros. Un arreglo de cuerdas muy clásico, muy años 50, eleva el estribillo hasta lo escalofriante, como sucedía en una de las canciones más recientes de James Blake, poniendo el tema un pie hábilmente en lo retro y el otro en lo contemporáneo.

«I’ve been on my empty mind shit» es la frase icónica que deja una ‘Good Days’ en la que SZA vuelve a hablar de sus inseguridades desde una perspectiva esperanzada. «Tengo que deshacerme de este peso, no puedo quedarme con lo que me está dejando estancada» es uno de los pasajes de ‘Good Days’ en los que Solana intenta ahuyentar los malos pensamientos porque ella aún «cree que existen los días buenos». Dejará de pensar en ese ex que la atormenta para dedicarse a sí misma.

Y a pesar de que SZA ve el mundo arder desde su ventana, ella intentará «liberar su mente antes de que el mundo acabe», asimilar que «sus miedos y sus limitaciones» no la representan, «aguardar su destino con una sonrisa» y «vivir en el presente» en lugar de perseguir una «fuente de la juventud» que no existe.





Lo mejor del mes: