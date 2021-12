SZA puede ser número 1 en USA con su último lanzamiento improvisado

La absurda carrera discográfica de SZA, que no saca disco desde 2017 pese a que no deja de acumular macrohits, suma un nuevo capítulo de los de no dar crédito. Este año, la cantante de Nueva Jersey ha obtenido un enorme éxito no solo gracias a colaboraciones como la de ‘Kiss Me More’ con Doja Cat o ‘No Love’ con Summer Walker sino también a sus singles propios. La bucólica ‘Good Days‘ alcanzaba el top 5 en Reino Unido, el top 9 en Estados Unidos y suma a día de hoy 430 millones de streamings en Spotify. Y ahora su nuevo lanzamiento improvisado le puede dar un número 1 en Estados Unidos.

‘I Hate U’ es una canción que SZA publicó en SoundCloud el pasado 23 de agosto pero que ahora ha decidido compartir en el resto de plataformas de streaming. Y está siendo un éxito formidable en sus primeros días de lanzamiento: ‘I Hate U’ lleva 5 días consecutivos en el número 1 de Spotify USA y acumula ya 14 millones de reproducciones en streaming. En pocas palabras, es muy posible que la canción entre directamente en el número 1 de Estados Unidos el martes que viene.

Y lo cierto es que lo merece, pues ‘I Hate U’ no es ningún descarte. Tampoco es una producción ambiciosa sino minimalista, austera incluso, que recuerda al R&B de los 80 y roza la estética «demo» pero desde un acabado elegante y pleno. Por su parte, SZA se encarga de entregar un estribillo que se clava a fuego desde el primer momento en que canta: «te has estado preguntando por qué te odio, es asqueroso que me hagas sentir así, qué habré hecho yo para que me hagas sentir así».

El éxito de ‘I Hate U’ invita a pensar en el de ‘thank u, next’ de Ariana Grande hace unos años, otra canción que simplemente parecía mona pero que resultó ser colosal en su empoderado retrato del amor propio. ‘I Hate U’ sería la versión negativa de esa canción, pues su letra está llena de resentimiento a los hombres en general por sus «contradicciones», sus maneras de hacer sentir mal a SZA y de desaparecer sin dejar rastro… o su obsesión con el «misionero».

En el texto, Solana captura un estado psicológico verdaderamente trastocado por la mala conducta de sus parejas. Canta que «solía ser sólida hasta que hiciste la mente papilla», «solía apoyarte pero me has tratado de mala manera» y «no era violenta hasta que me tendiste una emboscada». La manera directa y honesta de SZA de transmitir emociones sigue calando entre el público estadounidense, y el sonido de R&B «easy-listening» de ‘I Hate U’ no puede sentarle mejor a su mensaje.