Rex Orange County asegura que han retirado sus cargos por acoso sexual

Todos los cargos por acoso sexual contra Rex Orange County han sido retirados. Así lo ha explicado Alexander O’Connor, su nombre de nacimiento, mediante un comunicado compartido en redes sociales.

«La Fiscalía de la Corona ha revisado la evidencia y ha decidido que este caso no va a ir a juicio, con veredictos de no culpable para todos los cargos», comenzaba el comunicado. «Nunca he acosado a nadie y no apruebo la violencia ni el comportamiento abusivo de ningún tipo», se excusaba el cantante y compositor británico.

- Publicidad -

O’Connor ha aclarado que fue acusado por tocar alguien indebidamente en «la pierna, el cuello, la espalda y el trasero», por lo cual recibió seis cargos por acoso sexual. Este asegura que «la única prueba contra mí era la explicación de la individua» y que las cámaras de seguridad de la policía consiguieron metraje que «contradecía su versión de los hechos». Además, según O’Connor la pareja de la joven también participó en el interrogatorio y sus respuestas no apoyaron las alegaciones contra el artista.

«Ha sido una temporada difícil para todos los involucrados y me gustaría dar las gracias a la gente que me ha ayudado en esto y a mi familia y seres queridos por su constante apoyo», terminaba el escueto post. El joven de 24 años estaba acusado de seis casos de acoso sexual a una menor que habrían ocurrido a principios de junio, según declaró en su momento la joven de «poco más de 16 años». El caso iba a llevarse a juicio a principios de enero de 2023.