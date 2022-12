Adiós a Carlos Reyes, fundador de Club Fonograma

Estoy seguro de que algún lector joven no sabrá que hubo un tiempo en el que las recomendaciones de algunos medios podían cambiar, para bien o para mal, la carrera de un grupo. En España el ejemplo que se nos viene a la cabeza es la antigua RockdeLux, cuyo beneplácito, el aparecer en sus listas, era un empujón inmenso. Pero no sólo desde los medios establecidos.

Hubo fanzines tan importantes para los músicos que los grupos de los que hablaban terminaron haciéndoles una canción, como pasó con Chickfactor, de los que Belle & Sebastian escribieron un precioso tema. Y luego llegaron los blogs, la evolución del fanzine. Jenesaispop era un blog. Pitchfork era un blog. Hubo un momento en que todo el mundo quería salir en JNSP aunque era un blog. Hubo un momento en que salir en Pitchfork podía hacerte famoso de la noche a la mañana aunque era un blog. Y Club Fonograma era un blog.

El 27 de diciembre, la cuenta de Twitter de Club Fonograma volvía a publicar algo más de 3 años después de su anterior posteo. Esta vez no era nada relacionado con la música, sino informando de la muerte de Carlos Reyes, fundador y auténtico alma del sitio. Según se explicaba, Carlos, nacido en 1987, había muerto en 2021.

Que fue una sorpresa para prácticamente todos, incluida gente cercana (amigos o el staff de CF) lo demuestra el hecho de que se convirtió en noticia en ese mismo instante y no cuando ocurrió. Gigantes de la comunicación como el Billboard estadounidense se hicieron eco. Pero eso era irrelevante, porque en ese mismo instante todos volvimos a recordar lo importante que CF fue (y, en cierta forma sigue siendo) en nuestras vidas.

