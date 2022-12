BRAVA pierde su nombre por no registrarlo; C. Tangana, mori, dani… la apoyan

BRAVA, es decir, la cantante y productora vascomadrileña Sara Delgado, ha anunciado que cambiará su nombre artístico después que una banda igualmente llamada BRAVA le haya enviado un aviso legal que le impide usarlo. Delgado, que lleva en activo desde 2018 y ha llegado a pinchar en Coachella, no había registrado su nombre anteriormente.

En Instagram, Delgado ha compartido una fotografía del documento recibido que le obliga a dejar de usar el nombre de BRAVA o parecidos, en el que se puede leer que la artista debe «cesar inmediatamente el uso como marca del nombre BRAVA, BRAVA! o cualquier otra denominación o nombre confundible con la marca anterior BRAVA de nuestros representados».

En la misma red social, Delgado anuncia así la noticia: «Me he tenido que cambiar el nombre porque una banda me ha obligado a hacerlo, ya que desafortunadamente no lo registré y ellxs sí. A partir de ahora cuando ponga BRAVA no seré yo». Y aconseja: «Artistas, registrad vuestro nombre, haceos el favor, que por mucho que os llaméis así desde hace mucho o llevéis visiblemente trabajando más tiempo que quien lo registra, no tenéis todo ganado».

Tras su comunicado, Delgado ha recibido el apoyo de muchos compañeros de gremio, entre ellos C. Tangana, quien ha escrito: «¿Quiénes son? Debería hacerse algo al respecto, ¿no? ¿Qué es esto de denunciarnos entre nosotros?» Alba Reche, PUTOCHINOMARICÓN, Rakky Ripper, shego, One Path, DEVA, Jimena Amarillo, mori, Teo Planell, Roy Borland, Judeline, LVL1 o dani también han mostrado su apoyo a Sara en redes.