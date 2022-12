RFTW: Cuco, Ozuna, la demo de Madonna…

Los últimos días del año suelen ser realmente escasos en cuanto a lanzamientos discográficos. Algunos artistas que se han atrevido a sacar discos estos días son Sugababes (aunque lo grabaron hace casi 10 años, se trata de su disco perdido) y el rapero ILOVEMAKONNEN. En cuanto a singles, llega por fin a las plataformas la demo de ‘Back that Up to the Beat‘ de Madonna, unos cuantos siglos después de viralizarse en TikTok, mientras Cuco celebra el «primer día del año», Ovy on the Drums se alía con Ozuna en ‘CHAO BEBE’ y Mariah the Scientist celebra la «Navidad en Toronto». También hay nueva música de The Afhan Whigs, Sean Nicholas Savage, Mora o Vermú. ¡Feliz 2023!



