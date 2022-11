Madonna ha conocido 2 virales en TikTok en el último año: el remix de ‘Frozen’, que acaba de superar los 100 millones de streamings en Spotify, y ‘Material Girl‘, una de las canciones de los 80 que más se han utilizado en esta red social.

El tercero es aún muy incipiente pero muy llamativo y este sí que no lo vio venir nadie: se trata de una canción de Madonna bastante desconocida que ni siquiera está subida a Spotify y compañía. Es ‘Back that Up to the Beat (Do It)’, una de aquellas maquetas malditas que se filtraron meses antes de la edición de ‘Rebel Heart’ (2015).

La canción -con la colaboración y el sello de Pharrell- estaba completamente olvidada y jamás estuvo entre las inéditas favoritas de los seguidores de M, a diferencia de por ejemplo ‘Never Let You Go‘. Aun así, Madonna la rehizo como bonus track de la edición superdeluxe de 70 euros de ‘Madame X‘. Pero solo salió en físico en aquella caja. Nunca se subió a las plataformas de streaming. Además, lo que se ha viralizado es la demo de 2015, no la versión definitiva de 2019, que no tiene tanto que ver.

Por alguna razón, la demo está siendo usada de manera ralentizada, y ya es una de las 200 canciones más buscadas en Shazam a nivel mundial. Destaca su buen funcionamiento en Noruega, Suecia, Alemania, Holanda, Finlandia… y en general países nórdicos como ya ocurrió con el remix de ‘Frozen’, cuya viralidad nunca llegó a nuestro país ni otros latinos, salvo Francia.

Alguien ha subido el tema de manera ilegal a Spotify, junto a las versiones ralentizadas y aceleradas, y ahora solo cabe esperar si Madonna o su sello de entonces, Universal, se animan a mover ficha, si dejan el pequeño fenómeno pasar, pues Madonna sintió toda aquella filtración como «una violación», o si reaccionan 6 meses tarde como en otras ocasiones.