M83 anuncia disco de «fantasía» y presenta single, ‘Oceans Niagara’

M83 ha anunciado la llegada de un nuevo álbum, titulado ‘Fantasy’, y ha lanzado como adelanto el primer sencillo del proyecto bajo el nombre de ‘Oceans Niagara’, ya disponible en todas las plataformas. El noveno disco de Anthony Gonzalez saldrá a la luz el próximo 17 de marzo, que sucederá al disco ‘DSVII’, de 2019.

‘Oceans Niagara’ llega con su propio videoclip y marca la primera colaboración entre Gonzalez y su hermano Yann para un vídeo de M83. En este presentan a lo que el propio Gonzalez describe como una «parte integral» del universo de ‘Fantasy’, una monstruosa figura de varios ojos que además posa en la portada del LP: «La vida del día a día me mata de aburrimiento, quiero seguir soñando y tener fantasías sobre mundos que no conozco y criaturas que no entiendo, y esa es la historia detrás del disco».

Gonzalez empezó este proyecto con la idea de volver «con un disco que tuviese un sentimiento de banda», y lo ha descrito como «un retorno a mis raíces, con un sonido de guitarras, más shoegaze y más ochentero», según un comunicado de prensa. Además, ha compartido su visión actual del mundo moderno y cómo ha impactado este en su música: «Cuando tienes 20 años y empiezas tu carreras, quieres conquistar el mundo. Esta vez, solo quiero que el mundo se olvide de mí».

Tracklist:

1. ‘Water Deep’

2. ‘Oceans Niagara’

3. ‘Amnesia’

4. ‘Us And The Rest’

5 . Earth To Sea

6. ‘Radar, Far, Gone’

7. ‘Deceiver’

8. ‘Fantasy’

9. ‘Laura’

10. ‘Sunny Boy’

11. ‘Kool Nuit’

12. ‘Sunny Boy Part 2’

13. ‘Dismemberment Bureau’