Canciones Del Año Lectores: Rosalía, Beyoncé, Ethel Cain…

Junto a la lista de Mejores Discos de 2022 votada por los lectores de JENESAISPOP, puede consultarse ya la lista de Mejores Canciones, coronada por ‘SAOKO’ de Rosalía. ‘ALIEN SUPERSTAR’ de Beyoncé ocupa el segundo lugar, mientras ‘BREAK MY SOUL’ -elegida Canción del año en el site- aparece en noveno puesto. Ethel Cain es top 3 con ‘American Teenager’.

Dentro del top 10, los lectores apuestan también por ‘No One Dies from Love’ de Tove Lo (4), ‘Billions’ de Caroline Polachek (5), ‘midnight sun’ de Nilüfer Yanya (7) o ‘Hideous’ de Oliver Sim. Una elección quizá menos evidente es ‘Me&Youphoria’ de Röyksopp, que llega al octavo puesto.

Son muchas las coincidencias con el Anuario, si bien también hay diferencias. Rosalía coloca hasta seis temas de ‘MOTOMAMI’, varios de los cuales no han sido single, como ‘CUUUUuuuuuute’, y los lectores apuestan por un tema de Björk que tampoco ha sido single, ‘Freefall’. Además, el tema de 12 minutos de Utara Hikadu, ‘Somewhere Near Marseilles’, se posiciona más alto que, por ejemplo, ‘As it Was’ de Harry Styles, y también llegan a la lista ‘Tile by Tile’ de Alvvays o el último single de Lana Del Rey.

También repiten en lista con varias entradas Florence + the Machine, Black Country, New Road, Caroline Polachek, Röyksopp, Oliver Sim, Tove Lo y FKA twigs.

01.- Rosalía / SAOKO (47)

02.- Beyoncé / ALIEN SUPERSTAR (34)

03.- Ethel Cain / American Teenager (27)

04.- Tove Lo / No One Dies from Love (25)

05.- Florence + the Machine / King (22)

06.- Caroline Polachek / Billions (21)

07.- Nilüfer Yanya / midnight sun (19)

08.- Röyksopp / Me&Youphoria (18)

09.- Beyoncé / BREAK MY SOUL (17)

10.- Oliver Sim, Jimmy Somerville / Hideous (17)

11.- Shygirl / Firefly (16)

12.- Röyksopp, Susanne Sundfør / Oh Lover (16)

13.- Björk / Atopos (14)

14.- Jessie Ware / Free Yourself (14)

15.- Yeah Yeah Yeahs / Wolf (14)

16.- Hikaru Utada / Somewhere Near Marseilles (14)

17.- Harry Styles / As it Was (13)

18.- Rosalía / COMO UN G (13)

19.- Arctic Monkeys / There’d Better Be a Mirrorball (13)

20.- Beyoncé / VIRGO’S GROOVE (12)

21.- Rocío Márquez y BRONQUIO / De mí (Rumba) (12)

22.- Björk / Freefall (12)

22.- Rosalía / CUUUUuuuuuute (11)

24.- Nathy Peluso / Emergencia (11)

25.- Taylor Swift / Anti-Hero (10)

26.- Rosalía / BIZCOCHITO (10)

27.- Lana Del Rey / Did you know that there is a tunnel under Ocean Bvld (19)

28.- Black Country, New Road / The Place Where He Inserted the Blade (10)

29.- Rosalía, Tokischa / LA COMBI VERSACE (9)

30.- Rosalía / DIABLO (9)

31.- FKA twigs, Rema / jealousy (9)

31.- Tove Lo / How Long (9)

33.- Black Country, New Road / Basketball Shoes (9)

33.- Empress Of / Save Me (9)

35.- Joji / GLIMPSES OF US (9)

36.- Orville Peck / C’mon Baby Cry (8)

37.- Arcade Fire / The Lightning I&II (8)

37.- Big Thief / Simulation Swarm (8)

37.- Lizzo / About Damn Time (8)

40.- Rina Sawayama / Hold the Girl (8)

41.- Alvvays / Tile by Tile (8)

42.- Bad Bunny / Titi me preguntó (7)

43.- Oliver Sim / Fruit (7)

43.- The Weeknd / Out of Time (7)

45.- Bizarrap / Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51 (7)

45.- Rosalía / CANDY (7)

45.- Karol G / PROVENZA (7)

45.- Caroline Polachek / Sunset (7)

45.- Beyoncé / PURE/HONEY (7)

50.- Stromae / L’enfer (7)

51.- Destroyer / June (7)

52.- Biznaga, Isa de Triángulo de Amor Bizarro / Domingo especialmente triste (6)

53.- Florence + the Machine / My Love (6)

54.- Sudan Archives / Chevy S10 (6)

55.- Depresión Sonora / Dónde están mis amigos (6)

55.- FKA twigs, Shygirl / papi bones (6)

55.- Mira Paula – GODARD (6)

55.- Zahara, Alizzz / Berlin u5 (6)