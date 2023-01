James Yorkston, Nina Persson, The Second Hand Orchestra / The Great White Sea Eagle

Vaya por delante que esto no es un disco de Nina Persson, la añorada vocalista de los Cardigans. Por mucho que su voz sea lo primero que escuchemos en él, es tan sólo un álbum en el que ha sido invitada a cantar y a hacer coros, no hay nada por tanto de la mordaz pluma a la que atendimos en los últimos discos de los Cardigans, ‘Long Gone Before Daylight‘ (2003) y ‘Super Extra Gravity’ (2005). Esta es una obra de James Yorkston, en su momento conocido por su banda Athletes, y últimamente por las buenas críticas que recibió en el entorno folk su disco anterior, ‘The Wide, Wide River’ (2021).

Curtido en el mundo de la música tradicional, su único conocimiento de los Cardigans era su segundo disco ‘Life’ (1995), pero resulta que se lo sabía de memoria porque «le recordaba a Astrud Gilberto» y le «encantaba» la voz de Nina. Así que cuando un miembro de su banda «La Orquesta de Segunda Mano», Karl Jonas ‘KJ’ Winqvist, dueño del sello sueco Sing-A-Song-Fighter, le sugirió colaborar con ella, le pareció una gran idea. La voz de Persson, pese a su compleja deriva cantando sobre bates y alcohol, sigue siendo igual de dulce que en sus inicios, siendo un contrapunto precioso, llevando la voz cantante de manera sobrecogedora, o dando lugar a armonías vocales que derriten icebergs, como sucede con ‘Mary’.

- Publicidad -

‘The Great White Sea Eagle’ es además un álbum marcado por el gran viaje emocional que ha supuesto la enfermedad de uno de los hijos de James Yorkston. «¿Es para esto para lo que he nacido, para soportar todo este dolor, este cruel experimento?», dice la primera letra, ‘Sam and Jeanie McGreagor’. El tema titular, penúltimo en la secuencia, es una narración hablada que parte desde un hospital. Y son muchas las canciones las que hablan sobre cumplir cierta edad, el paso del tiempo y la muerte. De hecho, ‘A Sweetness In You’ habla del suicidio de su colega Scott Hutchison. «Tengo que decirle a mis hijos que la vida no es para todo el mundo? No, por supuesto que no voy a decirles eso, al menos por ahora», plantea.

Otras canciones tienen una interpretación más ambigua, como ‘Keeping Up With The Grandchildren’, en la que no sabemos si estamos paseando con un anciano o con un actor que hace de viejo. Lo cual se puede corresponder con unas letras llenas de confusión e interrogantes, de desconcierto ante la vida, como sucede con ‘The Harmony’, en la que James y Nina hablan de haber encontrado «la verdad» y el amor, pero nunca «la armonía». El mundo pasa tan deprisa que no podemos asumirlo, nos indican, «aunque ponga todo de mi parte para entenderlo».

- Publicidad -

Los arreglos se suceden próximos a la música country, por violines y otros instrumentos de viento, en este álbum con un mayor protagonismo del piano, como se percibe en el par de notas que guía la mencionada ‘A Sweetness In You’ y a continuación también ‘A Forestful of Rogues’. James (casi) solo sostiene canciones con un desarrollo y una estructura tan rica como la de ‘The Heavy Lyric Police’, próxima al jazz. La secuencia sucede sin altibajos, sin malas canciones, sin tropiezos, pero también sin grandes desgarros. Por suerte, el hijo/a de Yorkston salió adelante, y el disco consiente temas más ligeros y con cierto humor, como ‘An Upturned Crab’ y una dedicatoria al grabador flamenco ‘Peter Paulo Van Der Heyden’, una de las más pizpiretas al piano.

En este contexto y con los temas tan graves y amplios que aparecen en el disco, es de agradecer que el single sea tan ligero. ‘Hold Out for Love’ nos invita a celebrar el amor con el texto más sencillo de todo este proyecto, logrando perfectamente su cometido. Un bonito entretenimiento para Nina Persson mientras trata de esquivar a un sello discográfico que quiere que vaya a un reality sueco al que acuden muchos cantantes para revitalizar sus carreras, con proyectos hipotéticos a 5 años vista. Esto suena bastante más digno, orgánico y acorde a sus colaboraciones pasadas con Sparklehorse o Joan Wasser.