The National actuará en el WiZink Center el próximo 4 de octubre en un concierto único en Madrid, como motivo de la salida del nuevo disco de la banda, ‘First Two Pages Of Frankenstein’. El noveno álbum de The National estará disponible en todas las plataformas el 28 de abril. Además, hoy también han lanzado el primer single del nuevo proyecto, titulado ‘Tropic Morning News’.

El sucesor de ‘I Am Easy To Find’ recibe su título de un momento profundo en la pelea de Matt Berninger con el bloqueo del escritor: «Cuando me siento atascado, a menudo tomo un libro de la estantería solo para tener algunas palabras en mi cabeza, y las dos primeras páginas de Frankenstein terminaron desencadenando la canción ‘Your Mind Is Not Your Friend'». El nuevo LP también incluye una alineación llena de artistas invitados que incluyen, entre otros, a Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens.

«En ciertas canciones escucharás toques de improvisación independientes al conjunto de la canción, algo que funciona bien con los arreglos orquestales de Bryce o la forma lineal en la que Bryan toca la batería. Es como si estuviéramos construyendo todo un mundo escultórico con las canciones», ha dicho Aaron Dessner en un comunicado de prensa, resaltando que el poder de este LP «tiene que ver con la intencionalidad y la estructura de la música que se encuentra con una magia accidental».

La preventa para el concierto de The National en Madrid comenzará el siguiente jueves 26 de enero a partir de las 10 de la mañana en Live Nation. Por otro lado, la venta general estará disponible el día siguiente, viernes 27 de enero, a la misma hora en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.