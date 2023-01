Fall Out Boy anuncia disco, saca single y pierde a su guitarrista en menos de 24 horas

Hoy es un día de cambios para Fall Out Boy. Menos de 24 horas después de anunciar la salida de un nuevo disco y de lanzar el primer adelanto del proyecto, Joe Trohman -guitarrista fundador del grupo- ha revelado en un post de Instagram que dejará la formación temporalmente para centrarse en su salud mental. Por otro lado, ‘So Much (For) Stardust’ estará disponible el próximo 24 de marzo y el primer sencillo, ‘Love From The Other Side’, ya puede ser escuchado.

«Sin centrarme en los detalles, debo revelar que mi salud mental se ha deteriorado rápidamente durante los últimos años», escribía el guitarrista en la cuenta oficial de Fall Out Boy. «Me tomaré un descanso del trabajo, que lamentablemente incluye alejarme de Fall Out Boy. Me duele tomar esta decisión, especialmente cuando vamos a lanzar un disco que me llena de orgullo», continuaba.

En las siguientes líneas, Trohman aclara que «absolutamente, cien por cien» volverá en algún momento al grupo. Sin embargo, también ha dejado claro que ahora la prioridad es recuperarse, «lo que significa ponerme a mí y a mi salud mental lo primero»: «Gracias a todos, a mi familia y a mis compañeros de banda, por entender y respetar esta difícil, pero necesaria decisión», concluía el comunicado el guitarrista.

El noveno disco de Fall Out Boy es el sucesor de ‘MANIA’, lanzado en 2018, y llegará el próximo 24 de marzo. Además, la noticia de su salida ha llegado acompañada del lanzamiento de ‘Love From The Other Side’, el primer single, cuyo videoclip también está disponible. «A veces tienes que hacer explotar todo lo que eras y volver a colocar las piezas de otra forma. Lo mismo, pero diferente», publicaba la banda en redes a modo de teaser del disco.