Sleaford Mods se reinventan en ‘UK GRIM’ y detallan su disco

Sleaford Mods han dado los detalles de su nuevo disco, ‘UK GRIM’, que verá la luz el próximo 10 de marzo. Perry Farrell y Dave Navarro, miembros de Jane’s Addiction, se encuentran entre los artistas que colaboran en el largo, así como Florence Shaw de Dry Cleaning.

Compuesto desde el cabreo que los integrantes de Sleaford Mods, el letrista Jason Williams y el músico Andrew Fearn, sintieron durante la gestión de la pandemia por Boris Johnson, ‘UK GRIM’ será un disco de grooves electrónicos. Así lo anuncia la nota de prensa y así lo demuestra el primer adelanto, el que titula el álbum.

Bajo el tema «en Inglaterra nadie te puede oír gritar», el intrigante dance-punk de ‘UK GRIM’ pinta un panorama desolador de Reino Unido, donde la clase política ignora las necesidades del pueblo. En la canción, la verborrea de Jason salpica a Liz Truss y en general a todos esos políticos británicos que están «jodidos de la cabeza».

Si ‘UK GRIM’ habla del estado de la nación inglesa, el videoclip lo hace aún más. Creado por el artista de collage Cold War Steve, el vídeo de ‘UK GRIM’ compara el Reino Unido actual con el del medievo, en el que la clase política se divierte mientras la población se hunde en la pobreza.

Os dejamos con el tracklist de ‘UK GRIM’:

TRACKLIST

UK GRIM

D.I.Why

Force 10 From Navarone – Ft. Florence Shaw

Tilldipper

On The Ground

Right Wing Beast

Smash Each Other Up

Don

So Trendy – Ft. Perry Farrell & Dave Navarro

I Claudius

Pit 2 Pit

Apart From You

Tory Kong

Rhythms Of Class