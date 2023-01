‘Tar’: Cate Blanchett va directa a por su tercer Oscar

En la industria de Hollywood existe una dinámica de trabajo no demasiado conocida por el gran público: hay muchos más proyectos de películas en desarrollo que los que finalmente se ruedan. Un creador puede perfectamente trabajar en la preparación de cuatro o cinco producciones consecutivas sin que ninguna de ellas vea finalmente la luz, puede estar trabajando varios años en el cine y nunca estrenar una película. Este ha sido el caso de Todd Field.

Tras su aplaudido debut como director y guionista con ‘En la habitación’ (2001) y su notable siguiente película, ‘Juegos secretos’ (2006), Field desapareció del panorama cinematográfico como si fuera Terrence Malick en los 80. Pero no fue por falta de ganas o ideas. A Field le cancelaron nada menos que seis proyectos de películas –entre ellos una adaptación de la obra maestra de Cormac McCarthy ‘Meridiano de sangre’- y una ambiciosa serie de televisión para Showtime basada en la novela ‘Pureza’ (Salamandra, 2015) de Jonathan Franzen, con Daniel Craig como protagonista.

Sin embargo, a la octava ha ido la vencida. La producción de ‘Tar’ sí se ha concretado. En gran parte gracias al empuje como productora de Cate Blanchett, protagonista absoluta del filme. De hecho, Field escribió la película para ella, por lo que su rodaje dependía en gran medida de que la actriz aceptara sumarse al proyecto. Blanchett, quien desde ‘Carol’ (2015) no había tenido un papel protagonista de este calibre (sí en televisión, en la excelente ‘Mrs. America’), vio en el personaje de ‘Tar’ la oportunidad de sumar un nuevo triunfo a su envidiable carrera. Y no se ha equivocado.

Blanchett acumula premios (festival de Venecia, Globos de Oro) y nominaciones por su impresionante interpretación, siendo la principal favorita para ganar el Oscar junto a Michelle Yeoh por ‘Todo a la vez en todas partes’. La actriz australiana encarna a Lydia Tar, una prestigiosa directora de orquesta que vive en Berlín con su mujer y su hija. En la excelente primera parte de ‘Tar’ (dura dos horas y media) la vemos dando clase y preparando la grabación en directo de la conocida –por la película ‘Muerte en Venecia’- Quinta sinfonía de Malher.

Field articula la narración de esta primera hora por medio de largas secuencias de diálogo, conversaciones (la película comienza con una entrevista de casi 20 minutos) sobre música y la cultura de la cancelación que resultan formal y narrativamente tan arriesgadas como fascinantes, con una puesta en escena enormemente sobria y unos diálogos llenos de erudición y amor por la música clásica (Field comenzó su carrera como músico). También sirven para caracterizar al personaje de Blanchett, a quien vemos como una artista brillante pero sumamente autoritaria, manipuladora y emocionalmente inestable.

Esa “otra cara” de la personalidad de la directora de orquesta será la que se imponga en la narración del resto de la película. Una exploración psicológica, un descenso a los infiernos acompañado de un discurso “#MeToo” sobre los abusos de poder que, si bien no carece de interés –sobre todo por la interpretación de Blanchett y el magnífico uso dramático y expresivo de la banda sonora a cargo de la oscarizada Hildur Guðnadóttir– no funciona igual de bien que la primera parte, sin encontrar nunca el director un buen equilibrio entre el thriller psicológico, el drama conyugal (hay que ver lo desaprovechada que está la fabulosa actriz alemana Nina Hoss) y el filme de denuncia. ‘Tar’ no llega a ser “Blanchett y poco más” (que ya sería bastante), pero casi.