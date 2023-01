Rick Astley demanda a Yung Gravy por imitarle en ‘Never Gonna Give You Up’

Rick Astley ha demandado al rapero Yung Gravy por el single ‘Betty (Get Money)’, lanzado en 2022, el cual interpola la famosa ‘Never Gonna Give You Up’ de 1987. Astley asegura que el rapero imita su voz en la canción sin la autorización legal pertinente, aunque sí que tenían derecho a usar la pista instrumental del reconocido tema.

En la demanda se puede leer que «en un esfuerzo por capitalizar la inmensa popularidad y benevolencia del Sr. Astley, los acusados incluyeron una deliberada y casi indistinguible imitación de la voz del Sr. Astley a lo largo de la canción». Esta imitación a la que se refiere la demanda salió tan bien que «el público creyó que era el Sr. Astley cantando o un sample directo».

El equipo de Yung Gravy tenía permiso para usar la música de ‘Never Gonna Give You Up’, pero no la voz de Rick Astley. Gravy trabajó con el productor Popnick para recrear la icónica voz de Astley lo mejor posible, lo cual el equipo del cantante ochentero sostiene que se trata de «un robo no autorizado e intencional de su voz con motivos comerciales».

«Para usar la voz del artista, los creadores de la nueva grabación necesitan una licencia para copiar los sonidos de la voz en la grabación, lo que se llamaría una licencia de «sample»», especifican los abogados de Astley. El autor de ‘Never Gonna Give You Up’ es representado por Richard S. Busch, conocido por ayudar a la familia de Marvin Gaye en el caso contra Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. por la canción ‘Blurred Lines’.

