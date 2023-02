WARM UP presenta su cartel por días para la edición de 2023

WARM UP Estrella de Levante ha presentado su cartel dividido por días, en el que se incluyen nombres internacionales y nacionales, tales como Franz Ferdinand, Hot Chip, Vetusta Morla o Viva Suecia. La próxima edición de WARM UP se celebrará del sábado 29 al domingo 30 de abril, con la novedad de la Welcome V Aniversario el 28 de abril, por el quinto aniversario del festival, con la presencia de Ojete Calor, Miss Caffeina, ELYELLA y una sorpresa.

El sábado 29 de abril estará compuesto por un total de 25 nombres: Franz Ferdinand, Moderat, Viva Suecia, Temples, Amaia, Guitarricadelafuente, Second (en uno de sus últimos shows), León Benavente, Hope Tala, Ron Gallo, Natalia Lacunza, Baiuca, Judeline, Niña Polaca, Chimo Bayo, Ralphie Choo, Yung Prado, Maestro Espada, Nico B., Miqui Brightside, Cutre, Fernanda Arrau, Carrie Palmer, Cool Nenas (sustituyendo a Inmir, que estará en la edición de 2024) y Rem djs.

Por otro lado, la misma cantidad de artistas actuará el domingo 30 de abril en el recinto de La Fica: Hot Chip, The Kooks, Vetusta Morla, Yo La Tengo, Carolina Durante, Dorian, Iván Ferreiro, Varry Brava, Carlos Sadness, Sofía Kourtesis (DJ set), Namasenda, Cariño, Rocío Márquez y Bronquio, Mujeres, Cala Vento, Trashi, Blanco Palmera, Pablopablo, Marta Movidas, BRAVA, El Cuerpo del Disco, Beatrix Weapons, Yahaira, Flash Show y Stereo djs.

Las entradas de día se pondrán a la venta mañana, miércoles 8 de febrero, a las 10 de la mañana. Estarán disponibles en la web del festival y en entradas.com, desde 35,99€ el primer cupo. Conforme se vayan agotando los cupos el precio irá subiendo.