La rumbita chuche de Rosalía: ¿irresistible, o más bien olvidable?

Parte de la redacción evalúa ‘LLYLM’, el nuevo single de Rosalía:

«Si algo se puede decir de Rosalía es que nunca se repite. Es impredecible saber por dónde va a salir. No hay muchos artistas en activo que tengan esa capacidad para sorprender a cada paso que dan. ‘LLYLM’ puede que no tenga el carácter revolucionario de ‘MOTOMAMI‘, pero también supone algo distinto para la cantante y es, nuevamente, otro gran acierto. Es una composición en spanglish luminosa, dominada por palmas y un ritmo rumbero contagioso que sirve como la enésima muestra de su oído privilegiado para las melodías adictivas. Ese estribillo en inglés aflamencado, simple, efectivo e infeccioso es un caramelo; el puente remitiendo a Lole y Manuel le otorga un inesperado y sentido giro; la bellísima voz de Rosalía embelesa a cada segundo. El combo es sencillamente irresistible.

‘LLYLM’ es un tema pegadizo, refrescante y bien producido, que, aunque no suponga ningún punto de inflexión en su catálogo, es un más que bienvenido soplo de aire fresco». Fernando García

«El single de Rosalía no me ha enganchado nada. Curiosamente contaba a Max Martin entre sus compositores, aunque en los créditos oficiales (al menos en los de Youtube), el sueco ya no aparece. Su impronta no es tan evidente, aunque tampoco lo era en ‘Blinding Lights’… y es Rosalía quien impregna ‘LLYLM’ con su burbujeante personalidad, entre frases en spanglish y otras que se entienden más o menos. Una canción de rumbita bubblegum, se podría decir, que aporta nuevos sabores al repertorio de Vila Tobella, más rosa y chuche, pero que, a nivel compositivo, de fortaleza melódica, queda atrás de sus mejores momentos. Vamos a tenerla hasta en la sopa, ya que está asociada a la nueva campaña de una conocida marca de refrescos. No descarto que se me termine pegando, a la fuerza, eso sí. ¿Y soy el único que al leer las siglas piensa en esto?». Jordi Bardají



