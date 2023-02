The Go! Team / Get Up Sequences Part Two

La segunda parte de un disco que ya pasó desapercibido, hasta 2 años después, no es un plan muy apetecible en la carrera de The Go! Team. El colectivo de Brighton liderado por Ian Parton nos ofrece una nueva mezcla de vitalidad eléctrica y ritmos de viejo hip hop en singles como ‘Divebomb’; mientras otra parte del álbum se entrega al soft pop más melódico, con delicias como la primera parte de ‘Train Song’.

‘Get Up Sequences Part Two’ es un disco influido por el Brexit que quiere llamar a la acción política sin resultar evidente. Ese es el cometido principal de ‘Divebomb’, que es calificada por The Go! Team como una «canción protesta». Puede ser también un pequeño punto débil, en tanto que las melodías de la banda son más expertas en buscar el buen rollo e insuflarnos alegría de vivir, que en lanzarnos furiosos a las calles para rebelarnos.

Lo seguro es que continúan siendo detonadoras. Casi 20 años después de su seminal debut ‘Thunder, Lightning, Strike‘, The Go! Team continúan con cosas que decir a través de producciones personales como la de ‘Stay and Ask Me In A Different Way’, en la que las voces ahogadas por el noise pop se combinan con el sonido de bombas cayendo (o algo así).

Más flautas, más samples y sensación de caos gobiernan para llevarnos lo mismo a Brasil que a Hawái, en temas inclasificables -con la marca Go! Team-, como ‘The Me Frequency’ o ‘Going Nowhere’. La segunda parte de la mencionada ‘Train Song’ vira en busca de algún tipo de sorpresa en la última franja del álbum.

No esconde ‘Get Up Sequences Part Two’ muchísimos argumentos para convencer de vuelta a alguien que lleve 10 o 15 años sin escuchar un disco de Go! Team. Ni tampoco vergüenzas que nos hagan arrepentirnos de haberles dedicado nuestro tiempo una vez más. ‘Getting to Know (All the Ways We’re Wrong for Each Other)’ es una canción de amor que abrazarías en manos de La Casa Azul; ‘Sock It To Me’, encantadora en la parte de las cuerdas (y en su título); ‘Look Away, Look Away’, una buena intro para aquel que se anime a escucharles por primera vez.