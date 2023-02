El magnífico folk preciosista de María Jaume, de gira con AIE

La cantautora María Jaume, nacida en Mallorca pero afincada en Barcelona, publicaba en 2022 su segundo disco, un notable álbum de 22 minutos llamado ‘Voltes i voltes’. Hoy 9 de febrero habrá una presentación en Madrid de mano de AIE (Artistas en Ruta), que este mes también reparte conciertos de Biznaga, Rocío Sáiz, Jimena Amarillo y Lady Banana, entre otros, por todo el país. A María Jaume le espera, además de la capital, Valencia (sábado 11 de febrero), Tàrrega (domingo 12 de febrero) y Barcelona (jueves 16 de febrero). Detalles, aquí.

El disco de María Jaume es rico en melodías luminosas y preciosistas que devanean entre el indie y la música mediterránea. Beben incluso de la bossa nova, como es el caso de ‘Dunes de cous-cous’, ya sugerente desde su mismo título, emparentable con aquella aproximación al género que hicieron Saint Etienne en ‘Side Streets’.

Los singles principales del álbum son ‘2008’, ‘Me desplom’ y ‘A final de mes’. ‘Me desplom’ confirmaba un giro pop respecto a lo que encontramos en su debut ‘Fins a maig no revisc’ (2020), que produjo Pau Vallvé. Allí estaba ‘Autonomia per principiants’, una pieza que arranca acústica y luego se levanta, y se acerca al millón de reproducciones en Spotify.

Ahora María Jaume exprime esa vena pop con esa ‘Me desplom’ y sobre todo ‘A final de mes’, la canción más inmediata del conjunto, no tanto por su colaboración con Núria Graham, como por su contagiosa línea de piano y sus efectos electrónicos en contraste con las guitarras eléctricas.

El mini álbum -mini en duración, maxi en emociones también por sus letras ácidas e irónicas- incluía una colaboración con Miquel Serra; la delicatessen de 1 minutito ‘Procés natural’ y toda una curiosidad para cerrar. ‘Magnetic Fields‘ es una adaptación muy libre de ‘I Don’t Want To Get Over You’ de la genial banda de Stephin Merrit. El álbum fue producido por Lluís Cabot (Da Souza) y grabado por Víctor Ayuso (Renaldo & Clara).