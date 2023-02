Hoke & Louis Amoeba completan su “victory lap” en Madrid

Hoke irrumpió en la escena mainstream del rap español en 2020 con una fuerza pasmosa, abanderando el lema de «no ser nadie es la única manera». En 2022, los valencianos Hoke y Louis Amoeba lanzaron ‘BBO’ consiguiendo lo inaudito: alcanzar el Top 4 de la lista de Discos española, sin discográfica ni publicidad, solo a base de hype. La Sala Paqui ha sido testigo de la recogida de los frutos sembrados a lo largo de estos años, con 4 fechas consecutivas en Madrid con sold out, en la primera gira de Hoke y Amoeba. Además, terminando en miércoles.

El dúo más ‘hot’ de 2022 ha conseguido todo esto con sus propios méritos, pero no lo podrían haber alcanzado solos y el cuarto show en la antigua sala But fue una demostración de ello. Desde que Amoeba se plantó en el escenario, pinchando temas para calentar el ambiente, eligió homenajear a raperos menos conocidos, pero que denominaba como «referentes». Algunos de estos fueron Hermanos Herméticos o Mafia Gregoriana. A lo largo del show, Hoke y Lucho continuaron esta tendencia con los invitados. ‘BBO’ no fueron solo ellos dos, sino todos los que pisaron las tablas.

Hoke salió del backstage con capucha puesta y gafas de sol. Las gafas duraron todo el show y, para el calor acumulado en la sala, la chaqueta duró unos cuantos temas. Para estar guapo hay que sufrir, dicen por ahí. ‘Speedrun Skit’ dio inicio a la fiesta, a la vez que se reproducían imágenes de las olimpiadas, acorde con el imaginario del álbum.

No solo se pusieron canciones de ‘BBO’, aunque se notase que eran las que más gente habían atraído. Hoke se aprovechó de la poca duración de su última tape y la cantó de forma íntegra, añadiendo en el set list temas para los que «han estado desde el día 1». Algunos ejemplos son ‘Humble Kids’ o ‘HI TECH’. Concretamente, estoy seguro de que esta última fue buscada por mucha gente al terminar el concierto, dándose cuenta de que Hoke es mucho más que ‘BBO’. También sonaron temas en los que Hoke figura como invitado, que además fueron puntos destacados del show, como ‘Calle Cortada’ de Ergo Pro e Ill Pekeño, o ‘NADIE VIVO’ del último LP de Elio Toffana.

El valenciano, pese a la densidad de sus letras, no se saltó ni un verso, a menos que fuese para que el público lo cantase. Parece mentira, pero muchos raperos no son capaces de hacer esto. Irónicamente, cuando no está rapeando como si le fuera la vida en ello, Hoke es un hombre de pocas palabras, que no soso, pues lo dice todo sin hablar. La mayoría de lo que soltó era alabando a los invitados que se iban sucediendo: Chase, Ébano, Ergo Pro, Ill Pekeño, Elio Toffana y Cruz Cafuné (sorpresón). Tanto Ergo Pro como Ébano merecen una mención especial. Ergo Pro, por su inimitable energía en el stage y Ébano, por su carisma y versatilidad, cantando y rapeando por igual.

Tras la calma de ‘Automático’, el concierto estaba en su recta final. El escenario se llenó con todos los invitados que habían ido apareciendo y el recinto se convirtió en toda una fiesta del hip hop, como si de una escena de ‘8 Mile’ se tratara. ‘Olympique’, la épica ‘Medallones’ y una reprise de la primera fueron los últimos temas en sonar, que gracias a los medidos juegos de luces y el ambiente de armonía que se respiraba configuraron uno de los episodios más memorables de la noche. «Este momento es vuestro», exclamó el rapero valenciano a los espectadores, entre los que, por cierto, se encontraba C. Tangana.

El final cementó la idea de que ‘BBO’ es toda una familia, con Hoke nombrando a todos los que habían hecho posible la inolvidable velada, desde los artistas colaboradores hasta los técnicos de sonido. Este, visiblemente emocionado, parecía que acababa de asimilar la gran hazaña que había conseguido con su álbum debut, destapando su imagen de figura seria y reservada, y cambiándola por la de alguien cumpliendo el sueño de su vida. Esa noche, Hoke dejó de lado su lema y se convirtió en alguien: el prometedor futuro del rap en español.