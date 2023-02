El «R&B nostálgico» de DEVA, a medio camino entre el pop y el drill

DEVA, autodescrita en su IG como «princesa del R&B nostálgico», es una de esas jóvenes artistas que sigue pavimentando su camino musical en un género dominado por los hombres, entendiendo el R&B como un punto medio entre lo dulce de las melodías y la potencia de estilos más recientes como el drill o el trap. Su último lanzamiento es ‘En Verdad’, una balada con tintes de drill en la que mezcla unas sentidas melodías con unas certeras barras.

Con raíces santanderinas y anglo-caribeñas, esta artista de 22 años empezó a subir sus primeros temas a Spotify en 2017 bajo el nombre de D’Valentina. Alrededor de 2019 pasó a llamarse DEVA, el cual también es su nombre de pila, y fue en la misma etapa en la que empezó a petarlo gracias a colaboraciones con artistas consagrados del género, tales como Rels B (‘A. Cupido’) o Kaydy Cain (‘No Me Ames’). A lo largo de su carrera, DEVA ha trabajado con productores tan distinguidos en el panorama urbano como ODDLIQUOR, Fakeguido, Mumbai Moon, Rico Rosa o Pablo Gareta.

- Publicidad -

En noviembre de 2020, DEVA lanzó su álbum debut (‘WOMAN’) con temazos como ‘Culpable’, ‘Love & Sex’ u ‘Otra Mujer’, postulándose como una de las promesas más importantes de la escena. Esta no perdió el tiempo tras este proyecto: en diciembre presentó junto a Jaime Lorente y Natos la canción oficial de la serie ‘El Cid’ y comenzó 2021 con una sucesión de temas que demostraban su gran versatilidad, inaugurada por la explosiva ‘Black & Proud’ con Ergo Pro. A esta le siguieron la minimalista ‘Galerna’, con Carlos Ares, y el que a día de hoy sigue siendo su mayor tema, la sensual ‘After’.

‘En Verdad’ se trata de un ejercicio de honestidad por parte de DEVA en el contexto de una ruptura, con esta admitiendo que «en verdad, me alegro de que te vaya bien, y que se parezca a mí». Por otro lado, en los versos, más cercanos al rap, DEVA saca su lado más dolido («Aún me queda por decir que quiero lo mejor / Sabes que sin mí no encuentras posición»). A lo largo del tema, además, somos testigos de los diferentes registros vocales de la cántabra, que oscilan entre agresivos graves y delicados agudos.

- Publicidad -

Antes del final de año, DEVA comunicaba en su Instagram que en 2023 seguirá creciendo y anunciaba que tiene un álbum «en camino»: «Voy a hablar menos porque me importa menos y vamos a seguir como independiente, sin más, no prestamos atención a todo lo innecesario y los intereses de la industria (y, al menos en mi caso) todo va sobre ruedas cuando esto se da».