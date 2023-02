Rihanna ha vuelto. La cantante ha ofrecido la actuación musical más esperada del año, la que acontece durante el intermedio de la Super Bowl, que ha celebrado su 57ª edición. Valiéndose de su inabarcable carrera de grandes éxitos, Rihanna ha afrontado los 14 minutos de show completamente sola: ni un solo artista invitado se ha dejado caer por ahí. Míralo en Youtube.

Por otro lado, el atuendo «all red» que ha vestido Rihanna durante su show llevaba a la especulación por un segundo embarazo de la artista, que finalmente ha sido confirmado.

Únicamente acompañada por sus bailarines, que, eso sí, armaban un enorme ejército, Rihanna ha interpretado algunos éxitos de su discografía que no podían faltar (‘We Found Love’, ‘Work’, ‘Umbrella’) y otros más inesperados (‘Pour it Up’, su parte de ‘All of the Lights’ de Kanye West). El show ha incluido un pequeño guiño a su carrera empresarial en el mundo del maquillaje. Abajo podéis encontrar el setlist completo, por el que han sonado retazos de éxitos menores como ‘What’s My Name’ o ‘Kiss it Better’. Al contrario de lo que se llegó a rumorear, Rihanna no ha presentado ningún nuevo single. Evidentemente, la noticia de su embarazo anula cualquier posibilidad de gira, que se venía rumoreando.

De montaje espectacular, compuesto por plataformas flotantes y un escenario-pasarela instalado en tierra, el show de la barbadense ha optado por el menos es más, y no se puede decir que en él haya pasado mucho… No ha habido secciones, ni homenaje a sus orígenes jamaicanos, ni guiño político cuando Rihanna llegó a rechazar actuar en el intermedio para protestar contra el racismo, ni por supuesto artistas invitados. Ni siquiera la propia Rihanna ha exhibido el carisma (o la energía) que le hemos reconocido en el pasado. Su embarazo lo explicaría. El protagonista ha sido la música, más bien.

Setlist:

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (in the World)

We Found Love

Rude Boy (remix)

Work

Wild Thoughts

Pour it Up

All of the Lights

Run this Town

Umbrella

Diamonds