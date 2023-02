María Escarmiento, top 40 en España con ‘Cosas de brujas’

Quevedo continúa teniendo el disco más popular del país con ‘Donde quiero estar’. Lleva 3 semanas en el número 1 y está certificado como disco de oro. La única llegada al top 10 es una reentrada: ‘Harry’s House’ de Harry Styles pasa del 14 al 8, representando la subida más fuerte de la semana tras su triunfo en los Grammy. Es además curiosamente, número 1 en la tabla de vinilos.

La entrada más fuerte en Discos España esta vez es ‘Noche y día’ de Miguel Campello (elbicho), que eso sí queda fuera del top 20: llega al número 25. En el puesto 40 aparece el disco de María Escarmiento ‘Cosas de brujas’, lo cual tiene bastante mérito dado su carácter ligeramente experimental, próximo al hyper pop.

Si en Reino Unido hemos estado muy intrigados por saber quién ganaba la batalla del disco más vendido de la semana, muy reñida entre Shania Twain y RAYE, en España ha sido una pelea por llegar al top 100. ‘Queen of Me’ de Shania Twain entra en el puesto 77 y ‘My 21st Century Blues’ ha llegado al puesto 95, lo cual no está nada mal si recordamos que la fiebre ‘Escapism’ de momento no ha calado mucho por aquí.



