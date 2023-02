Hace rato que en España se cuece un pequeño movimiento de hyperpop en castellano, compuesto por un grupo de artistas inspirados en el sonido de Charli XCX y SOPHIE, entre otros, que buscan su hueco en la industria musical. PUTOCHINOMARICÓN le ha dado una pátina social y también cómica; PauByChance se ha atrevido a samplear el ‘Blue’ de Eiffel 65, Conelli es uno de los fichajes del sello valenciano VLEX, dedicado a este sonido; y Rakky Ripper ha ido tan lejos de llevar el pepinazo de ‘TRACCIÓN’ al prime time televisivo.

En este contexto tan interesante para el underground nacional, María Escarmiento busca también su sitio. La madrileña, que se dio a conocer durante su paso por Operación Triunfo 2018 (sobre todo por la polémica de la letra homófoba de Mecano), comenzaba a labrar su carrera por la vía del reggaetón, dándole su toque arábigo (‘Amor amargo’) o industrial (‘Castigo’). Desde 2022, Villar se ha pasado al hyperpop, y la cosa le ha funcionado probablemente mejor de lo que esperaba.

A pesar de haber publicado dos epés y más de una decena de singles, María nunca había dado con un tema realmente emblemático o identificativo. Hasta hace muy poco. ‘PUEDES CONTAR CONMIGO‘, su versión hyperpop de La Oreja de Van Gogh, ha funcionado y lleva 4 millones de streamings en Spotify. El mérito de la canción empieza y acaba en que a nadie se le había ocurrido antes, pero a veces no hay que tomarse el pop tan en serio, y esto es lo que hace esta versión.

¿Qué aporta María Escarmiento, por tanto, al hyperpop español? ‘COSAS DE BRUJAS’, su primer disco, da una idea. Las producciones no andan precisamente sobradas de imaginación y siguen a rajatabla el manual del hyperpop: autotune extremo, sintes sacados del trance y el eurodance de finales de los 90 / principios de los 2000, ritmos makineros, melodías ultravitaminadas… Después, el álbum sí incluye canciones correctas en lo suyo y alguna sorpresa.

‘MEJORES QUE AYER’ es uno de los singles evidentes en todo su chute de electroclash carbonatado, y su estribillo «sabes lo que quiero pero no me lo das» promete funcionar tanto en las pinchadas como el de La Oreja. En una faceta más emotiva, ‘CRISTALES’ se muere de amor frente a una producción fácilmente asociable a Hannah Diamond, y ‘PREFIERO’ con Natalia Lacunza es la mejor «hiperbalada» del disco. Al final, el trallazo de ‘SOBRE TODO DE MÍ’ lleva el disco casi bien arriba, como hacía Charli XCX en su álbum pandémico.

El desamor inspira las letras de ‘COSAS DE BRUJAS’, de ahí que muchas de sus canciones, de hecho, lleguen cargadas de emoción. Villar ha sacado de single ‘QUIERO VERLO TODO AZUL’, engañoso en su inicio a piano, y directamente «abraza el dolor» en otro de los cortes más divertidos, ‘DEMASIADO CALLADO’. Por su melodía, ‘LLORABA TANTO’ es una favorita personal.

Las sorpresas de ‘COSAS DE BRUJAS’ no superan el impacto de la versión de La Oreja, pero nunca habríamos adivinado que el disco empezaría sonando a Oklou: sucede en ‘TUS DETALLES’, que después evoluciona hacia el trip-hop. Luego, Arca parece la influencia evidente en ‘CREO QUE HOY NO ME APETECE QUERERME MORIR’, el corte menos inspirado del conjunto. Aunque para sorpresa ‘ME MIRABAS’, un apañado bolero.

María Escarmiento ha buscado su hueco en el reggaetón, y ahora lo busca en el hyperpop en este disco de debut. Con un sonido evidentemente desfasado, un facsímil absoluto, ‘COSAS DE BRUJAS’ llega a rebufo de un movimiento ya bastante consolidado que otros han cultivado antes. Por lo menos no se olvida de divertir en sus mejores momentos. Y, dado el historial punki de Escarmiento, quizá no debería sorprendernos que este sea ahora su sonido. ¿No es el hyperpop el punk de nuestro tiempo?