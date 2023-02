The Soundtrack of Our Lives se reúnen para el Azkena

Azkena Rock Festival sigue sumando nombres a su edición número 21, que se celebra los días 15, 16 y 17 de junio en el recinto de Mendizabala, de Vitoria-Gasteiz. Ya estaban confirmados Iggy Pop, Pretenders, Lucinda Williams, Incubus o El Drogas, a los que se incorpora una nueva tanda.

El legendario Billy Childish es uno de los primeros grandes nombres que conocemos hoy, eso sí. Actuará con banda, Wild Billy Childish & CTMF. The Kaisers, una banda mítica de los 90 difícil de ver en directo, también se une a la programación, así como Steel Beans y The Reverend Peyton’s Big Damn Band.

Aunque la confirmación destacada es la de The Soundtrack of Our Lives: la banda de Gotemburgo, que llegara a ver su música utilizada en la banda sonora de ‘Californication’ o ‘A dos metros bajo tierra‘, se ha reunido para dar sus primeros conciertos en una década, y la de Azkena es su única cita española.

Cordovas, Amanda Shires, King Salami And The Cumberland Three, Hola Ghost, la banda catalana Los Tiki Phantoms y el joven Nestter Donuts se encuentran entre los artistas que engrosan también el cartel de Azkena Rock Festival. Chuck Prophet & The Mission Express actuarán en la Plaza de la Virgen Blanca, gratis, a la hora del vermú. La programación dividida por días ya está disponible:

Jueves 15

RANCID

EL DROGAS (BARRICADA – 40º) – STEVE EARLE

LIHER – LYDIA LUNCH RETROVIRUS

MONSTER MAGNET – OS MUTANTES

Trashville: THE KAISERS – NESTTER DONUTS

Viernes 16

THE PRETENDERS – INCUBUS

BONES OF MINERVA – CALEXICO – CORDOVAS

EARTHLESS – THE GUAPOS – GWAR

MATCHBOX – PASADENA – S8NT ELEKTRIC

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES

THE UNDERTONES

Trashville: HOLA GHOST – THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND – LOS TIKI PHANTOMS

Sábado 17

IGGY POP – LUCINDA WILLIAMS

ALTER BRIDGE – THE BEVIS FROND

BRIGADE LOCO – EZPALAK

JIM JONES ALL STARS – LUCERO

MELVINS – THE NUDE PARTY

ANA POPOVIC – AMANDA SHIRES

NAT SIMONS & CHERIE CURRIE

Trashville: WILD BILLY CHILDISH & CTMF – KING SALAMI AND THE CUMBERLAND THREE – STEEL BEANS

Virgen Blanca: CHUCK PROPHET & THE MISSION EXPRESS